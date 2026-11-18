MADRID, SPAIN - SEPTEMBER 14: The singer Shakira on her arrival in Madrid at Adolfo Suarez Madrid-Barajas Airport on 14 September 2026, in Madrid, Spain. The Colombian artist has arrived in Madrid to begin a stay of almost a month, with 12 concerts scheduled at the ‘Shakira Stadium’, built at the Iberdrola Music venue in Villaverde, a venue with a capacity for over 50,000 people. The concerts in Madrid are the only European stop on her ‘Las Mujeres Ya no Lloran World Tour’. Macondo Park has also been built around the stadium – a temporary ‘city’ covering 150,000 square metres that will be open from 12 noon until midnight. (Photo By Ricardo Rubio/Europa Press via Getty Images) / Europa Press News

Versiones del mundo del entretenimiento señalan que Shakira podría ser la encargada de inaugurar la nueva etapa de espectáculos musicales del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.

La posibilidad ha despertado entusiasmo entre los seguidores de la cantante y los habitantes de la región Caribe, quienes esperan que la artista regrese a su ciudad natal para protagonizar un espectáculo de gran formato.

El escenario deportivo fue sometido a una renovación para recibir eventos de talla internacional, con mejoras en su infraestructura, tecnología y condiciones para grandes producciones musicales. Por eso, la posibilidad de que Shakira sea la primera gran figura en presentarse allí ha generado expectativa.

Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial de los organizadores ni del equipo de la cantante que confirme el concierto. Tampoco se conocen posibles fechas o detalles de una presentación.

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El rumor también ha sido relacionado con la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre en el Metropolitano. No obstante, tampoco está confirmado que Shakira haya sido nombrada embajadora de Barranquilla para este encuentro.