¿Shakira inauguraría el renovado estadio Metropolitano de Barranquilla? Esto se rumora
La artista barranquillera sería la protagonista de un posible concierto de apertura, aunque no hay confirmación oficial.
Versiones del mundo del entretenimiento señalan que Shakira podría ser la encargada de inaugurar la nueva etapa de espectáculos musicales del estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla.
La posibilidad ha despertado entusiasmo entre los seguidores de la cantante y los habitantes de la región Caribe, quienes esperan que la artista regrese a su ciudad natal para protagonizar un espectáculo de gran formato.
El escenario deportivo fue sometido a una renovación para recibir eventos de talla internacional, con mejoras en su infraestructura, tecnología y condiciones para grandes producciones musicales. Por eso, la posibilidad de que Shakira sea la primera gran figura en presentarse allí ha generado expectativa.
Sin embargo, hasta el momento no existe un anuncio oficial de los organizadores ni del equipo de la cantante que confirme el concierto. Tampoco se conocen posibles fechas o detalles de una presentación.
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El rumor también ha sido relacionado con la final de la Copa Sudamericana 2026, que enfrentará a Boca Juniors y Atlético Mineiro este sábado 21 de noviembre en el Metropolitano. No obstante, tampoco está confirmado que Shakira haya sido nombrada embajadora de Barranquilla para este encuentro.