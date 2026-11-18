El Festival de Glastonbury ha revelado su cartel para 2027, encabezado por Harry Styles, Billie Eilish y Cher.

¿Cuántas veces han sido cabeza de cartel?

Para Styles, esta será la primera vez que encabece el Pyramid Stage, mientras que para Eilish supone un regreso, tras haber sido cabeza de cartel por última vez en 2022.

Cher, que tampoco ha actuado nunca en Glastonbury, ocupará, previsiblemente, el espacio reservado para las “leyendas”, en la tarde del domingo.

¿Cuándo se realizará?

Tras tomarse un año de descanso este verano para permitir la recuperación de los terrenos de Worthy Farm, el festival británico regresará del 23 al 27 de junio.

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¿Qué otros artistas se presentarán?

Como es habitual, el cartel abarca diversos géneros y generaciones, e incluye a artistas como Massive Attack, Sombr, The xx, Lily Allen, Kraftwerk, Adéla, Angine de Poitrine, Ellie Goulding, Leon Bridges, Lola Young, Thundercat y muchos más.

¿Qué es el Festival de Glastonbury?

Glastonbury es un festival de cinco días dedicado a las artes escénicas contemporáneas que se celebra la mayoría de los veranos cerca de Pilton, en Somerset, Inglaterra.

Además de la música contemporánea, el festival acoge espectáculos de danza, comedia, teatro, circo, cabaret y otras disciplinas artísticas.

En él han actuado como cabezas de cartel destacados artistas de pop y rock, junto a muchos otros que se presentan en escenarios y espacios más pequeños.

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Durante el festival se han grabado películas y álbumes.

Glastonbury se lleva a cabo en un terreno agrícola de 1.500 acres (610 hectáreas) y recibe a cerca de 200.000 asistentes.

Aunque a veces la cifra de asistentes aumenta debido a personas que acceden al recinto sin entrada, en la edición de 1994 se alcanzó un récord de 300.000 personas, con el grupo Levellers como cabeza de cartel en el escenario Pyramid Stage.

La mayor parte del personal del festival está compuesta por voluntarios no remunerados, cuya labor contribuye a recaudar millones de libras para organizaciones benéficas.