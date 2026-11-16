Carlos Vives recibe nominación al Grammy 2027 por su álbum ‘El Último Disco Vol. 1’

Carlos Vives fue nominado a los premios Grammy 2027 en la categoría Mejor Álbum Tropical Latino por su producción ‘El Último Disco Vol. 1’. El reconocimiento fue celebrado por el equipo del cantante, que destacó la noticia y agradeció a los miembros de la Academia de la Grabación por tener en cuenta este trabajo musical.

La nominación representa un nuevo logro para el artista samario, quien durante décadas ha llevado los sonidos colombianos a escenarios internacionales. Esta vez, su propuesta discográfica se destaca por una apuesta que busca regresar a una manera más tradicional de hacer música, con los músicos reunidos en un mismo estudio y compartiendo el proceso de grabación.

Según explicó el equipo de Vives, las canciones de este álbum nacieron del amor por las raíces y de la intención del artista de recuperar la experiencia de interpretar y grabar todos juntos. La producción reúne historias para compartir, canciones de amor para dedicar y melodías que buscan conectar a los oyentes con su identidad cultural.

‘El Último Disco Vol. 1’ también refleja la relación de Carlos Vives con los sonidos del Caribe colombiano, una influencia que ha marcado buena parte de su trayectoria artística. Su propuesta combina elementos tradicionales con una producción musical que mantiene su sello característico.

El nombre del álbum responde precisamente a esa idea de recuperar una forma de hacer discos que, según el equipo del cantante, cada vez es menos frecuente en la industria musical. La frase “Ya no se hacen discos como este… ¡por eso este es El Último Disco!” fue una de las expresiones utilizadas para celebrar la nominación.

La candidatura al Grammy se suma a los reconocimientos que ha recibido Carlos Vives durante su carrera, consolidándolo como uno de los artistas colombianos con mayor proyección internacional y como una figura clave en la difusión de la música nacional.

La ceremonia de los premios Grammy 2027 se realizará el próximo 7 de febrero en Los Ángeles, Estados Unidos, donde se conocerán los ganadores de las diferentes categorías.

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Con esta nominación, Carlos Vives vuelve a poner en el escenario internacional una producción que celebra la tradición musical, la identidad colombiana y el valor de crear canciones desde las raíces.