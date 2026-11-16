Shakira fue nominada al Songwriters Hall of Fame 2027 junto a Lady Gaga y Pink

MADRID, SPAIN - OCTOBER 03: Singer Shakira performs onstage on the 8th night of her European residency at Shakira stadium during "La Mujeres Ya No Lloran" World Tour at Estadio Shakira on October 03, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Nicolas Gerardin/Getty Images / ABA via Getty Images) / Nicolas Gerardin

La cantante colombiana Shakira recibió una nueva distinción en su carrera musical al ser nominada al Songwriters Hall of Fame 2027, una organización que reconoce a los compositores cuyas canciones han dejado una huella importante en la industria. La artista comparte esta postulación con reconocidas figuras internacionales como Lady Gaga, Pink, Sia, Jack White y Boy George.

La nominación de la barranquillera se da en la categoría de compositores intérpretes, que destaca a músicos que, además de cantar sus canciones, participan en la creación y escritura de sus obras. Este reconocimiento pone en consideración el trabajo de Shakira como autora de un repertorio que ha trascendido generaciones y fronteras.

A lo largo de su trayectoria, la colombiana ha escrito canciones que se han convertido en referentes de la música latina. Temas como ‘Antología’, ‘Pies Descalzos’, ‘Suerte’, ‘Hips Don’t Lie’, ‘Waka Waka’ y ‘Chantaje’ hacen parte de una carrera en la que ha combinado diferentes sonidos, idiomas y estilos musicales.

Desde sus primeros álbumes en español hasta sus producciones más recientes, Shakira ha participado en la construcción de su identidad artística a través de la composición. Sus letras han abordado temas como el amor, el desamor, las experiencias personales y la transformación, elementos que han contribuido a su conexión con el público.

La nominación también representa un reconocimiento al impacto de la música latina en el escenario internacional. La artista colombiana ha logrado posicionar sus canciones en diferentes mercados y colaborar con figuras de distintos géneros, ampliando el alcance de sus composiciones.

La votación para elegir a los nuevos integrantes del Songwriters Hall of Fame estará abierta hasta la medianoche del 14 de diciembre de 2026, hora del Este de Estados Unidos. El proceso estará a cargo de los miembros habilitados de la organización.

Los nuevos integrantes serán anunciados a comienzos de 2027. En caso de ser elegida, Shakira sumaría este reconocimiento a una trayectoria que incluye premios Grammy, Latin Grammy y otros galardones internacionales.

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La postulación de la barranquillera reafirma el reconocimiento a su trabajo no solo como intérprete, sino también como una de las compositoras colombianas con mayor proyección mundial.