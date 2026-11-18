Este miércoles 18 de noviembre de 2027, el séptimo álbum de estudio de U2, “Achtung Baby”, cumple 35 años.

¿Quiénes fueron los productores?

El disco, producido por Daniel Lanois y Brian Eno, exintegrante de Roxy Music, quienes también produjeron el álbum “The Joshua Tree” en 1987, fue publicado el 18 de noviembre de 1991.

¿Qué influencias tenía?

Tras las críticas recibidas por su documental y álbum de 1988, “Rattle and Hum”, que contenía las canciones “Desire” y “Angel of Harlem”, y ante una sensación de estancamiento creativo, U2 cambió de rumbo e incorporó a su sonido influencias de la música alternativa, industrial y electrónica bailable.

¿Cuál es su temática?

“Achtung Baby” es un disco más oscuro, introspectivo y, en ocasiones, más inquietante que sus trabajos anteriores.

¿En qué se inspiró Bono para sus letras?

Para las letras, Bono, su fundador, líder y vocalista, se inspiró en parte en los matrimonios fallidos de dos amigos, entre ellos el guitarrista de la banda, The Edge.

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Buscando inspiración en la reunificación alemana, U2 comenzó a grabar el álbum en los estudios Hansa de Berlín en octubre de 1990, donde se grabaron clásicos como “Heroes” de David Bowie y “Lust for Life” de Iggy Pop.

¿Cómo fueron las sesiones de grabación?

Las sesiones estuvieron marcadas por conflictos, ya que los miembros de la banda discutían sobre la dirección musical y la calidad del material.

Tras un periodo de tensión y escasos avances que casi provocarían la disolución del grupo, lograron un punto de inflexión con la composición improvisada de la canción “One”.

La moral y la productividad mejoraron durante las sesiones de grabación posteriores en Dublín, hasta culminar en 1991.

¿Por qué eligieron ese título y esa portada para el disco?

Con el fin de desafiar las expectativas del público sobre la banda y su música, U2 optó por un título irónico y una colorida portada compuesta por múltiples imágenes, obra de dos empleados de la firma de diseño Works Associates: Steve Averill, el diseñador habitual de las portadas de los álbumes de U2; y Shaughn McGrath, quien acababa de incorporarse a la empresa.

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¿Cómo le fue comercialmente?

“Achtung Baby” es uno de los discos más exitosos de U2; recibió críticas favorables y debutó en el número uno de la lista de álbumes “Billboard 200″ en Estados Unidos, además de encabezar las listas de éxitos en muchos otros países.

¿Cuáles fueron sus sencillos?

Cinco canciones fueron lanzadas como sencillos comerciales,entre ellas “One” y “Mysterious Ways”, logrando todas ellas un gran éxito en las listas.

¿Cuántas copias vendió y qué premios recibió?

El álbum ha vendido 18 millones de copias en todo el mundo y ganó un premio Grammy en 1993 a la “Mejor interpretación rock de un dúo o grupo con vocalista”.

¿Cuál fue la gira que acompañó su lanzamiento?

Tanto el álbum como la gira que lo acompañó, “Zoo TV Tour”, entre 1992 y 1993, fueron fundamentales para la reinvención del grupo en la década de 1990, tanto en su estilo musical como en su transición de una imagen pública seria a otra más desenfadada e irónica.

¿Cuánto recaudó?

La gira también fue un éxito, con una recaudación de 151 millones de dólares a partir de 5,3 millones de entradas vendidas.