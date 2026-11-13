Latin Grammy 2026: Lista completa de ganadores, presentaciones, sorpresas y más

Este jueves se llevó a cabo la vigésima séptima entrega de los Latin Grammy en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada.

¿Quién fue el ganador de la noche?

La española Rosalía fue la gran ganadora de la noche con seis gramófonos a “Mejor Video Musical Versión Corta por ”Sauvignon Blanc", “Mejor Canción Pop” y “Canción del Año” por “La Perla”, “Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum”, “Mejor Álbum de Música Alternativa”, recibiendo por tercera vez el mayor galardón a “Álbum del Año”, por su disco “Lux”.

¿Quién le siguió?

El rapero, cantautor y productor argentino Milo J fue otro de los grandes ganadores con 4 premios: “Grabación del Año” por su canción “Niño”; “Mejor Álbum Folclórico” y “Mejor Diseño de Empaque” por su disco “La vida era más corta” y “Mejor Interpretación Urbana / Fusión Urbana” por “Gil” junto a Trueno.

¿Cómo le fue a los colombianos?

Karol G se llevó dos premios: a “Mejor Álbum de Música Urbana” por “Tropicoqueta” y a “Mejor Interpretación de Reguetón” por “Verano Rosa”, junto a Feid.

“La Bichota” se presentó en la ceremonia con su canción “Ese hombre es malo”; por su parte, el Ferxxo interpretó “Se Puso Feo”, “Poder” y “Se Lo Juro Mor”.

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Juanes ganó el premio a “Mejor Álbum Pop/Rock” por “Juanesteban” y le entregó el galardón de “Álbum del Año” a Rosalía.

Carlos Vives recibió el gramófono a “Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato” por “El último disco, Vol. 1”.

Fonseca fue galardonado en la categoría de “Mejor Álbum Tropical Contemporáneo” por su disco “Antes que el tiempo se vaya”.

La barranquillera Aria Vega ganó el premio a la “Mejor Nuevo Artista”.

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José Aguirre, director del Grupo Niche, se llevó el premio a “Mejor Canción Tropical” por “Realidad-Es”.

La agrupación Cantoalegre y la cantautora Marta Gómez ganaron a “Mejor Álbum Infantil” por “Mil secretos”.

Y Vicente Jiménez, más conocido como Vibarco, se llevó el premio a “Mejor Canción Pop/Rock” como coautor de “Hasta Jesús tuvo un mal día”, de Ca7riel y Paco Amoroso junto a Sting.

¿Quién fue la Persona del Año?

Daddy Yankee, la Persona del Año 2026, recibió el galardón de manos de Janet Jackson, quien fue la invitada sorpresa de la noche.

“El Big Boss” se tomó el escenario para interpretar varios de sus éxitos como el “Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66”, “Ella Me Levantó”, “Con Calma”, “Dura”, “Despacito” ,“Lo Que Pasó, Pasó” y “Gasolina”, junto a Bizarrap, French Montana, Bad Gyal, Feid, Jay Wheeler y LL Cool J.