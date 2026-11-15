Juanes inauguró el DAVIarena, en Medellín con un concierto de más de 17.000 asistentes

“Medellín, eres mi principio y mi final”. Con estas palabras, Juanes describió el concierto que ofreció este sábado 14 de noviembre en el DAVIarena, en Medellín, donde fue el encargado de inaugurar oficialmente este nuevo escenario para espectáculos.

La presentación reunió a más de 17.000 asistentes y marcó el primer sold out del recinto, en una noche en la que el cantante colombiano rindió homenaje a su ciudad y recorrió diferentes etapas de su trayectoria musical.

Durante el espectáculo, el artista interpretó algunos de sus éxitos más reconocidos, en un repertorio que también incluyó un recuerdo de sus años con la banda Ekhymosis, agrupación con la que comenzó su camino en la música.

Fruko fue el invitado especial de Juanes

Uno de los momentos destacados de la noche fue la participación del músico colombiano Fruko, quien acompañó a Juanes en el escenario para interpretar varios éxitos de la salsa.

El encuentro musical reunió dos estilos diferentes y se convirtió en uno de los momentos especiales de la inauguración del DAVIarena,

La presentación también permitió a Juanes conectar con el público a través de canciones que han marcado su carrera, en una noche que tuvo como protagonista a Medellín y su vínculo con el artista.

Medellín, protagonista de una noche histórica

Con este concierto, Juanes abrió oficialmente las puertas del DAVIarena, un nuevo espacio destinado a recibir grandes eventos musicales en la ciudad.

La asistencia de más de 17.000 personas y el lleno total del recinto marcaron un importante comienzo para este escenario, que tuvo como primer artista al cantante paisa.

La noche estuvo acompañada de música, invitados especiales y un recorrido por la historia de Juanes, quien reafirmó su presencia musical en Medellín, ciudad a la que dedicó uno de los mensajes más emotivos del concierto.