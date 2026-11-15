Gerencia para Bogotá: una de las apuestas del Gobierno De la Espriella en sus primeros 100 días

El pasado 25 de agosto, en el Palacio de San Carlos, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó a Clara Lucía Sandoval como nueva gerente de Bogotá.

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Su principal función, con respecto a lo que dijo De la Espriella, será impulsar las obras de las líneas del metro de Bogotá, el Regiotram y la recuperación de la seguridad de la capital colombiana.

En medio de las críticas que ha generado la designación de Sandoval, la nueva gerente respondió a Caracol Radio cuáles serán sus principales retos, y aclaró que las decisiones del alcalde Carlos Fernando Galán seguirán respetándose y serán autónomas.

“Bogotá tiene presidente. Bogotá sigue teniendo, por supuesto, un alcalde elegido democráticamente, con una autonomía territorial que vamos a respetar al 100%, pero también el mensaje (desde el gobierno) es que Bogotá tiene un presidente que tiene en su corazón a nuestra capital”, aseveró Sandoval.

¿Qué hará la gerencia de Bogotá?

Construcción del metro

Uno de los proyectos que se deberá impulsar desde la Gerencia será la construcción de la Primera Línea del Metro.

“Ya no se va a tener más ese saboteo o esa forma en que se trabajó durante los últimos años, que perjudicaron los avances del metro (...) Bogotá va a tener metro y no solamente la primera línea, sino que vamos a estar avanzando, como lo ha hecho el presidente, hacia la segunda y tercera línea, y soñando con una cuarta línea, importante para la capital”, agregó.

Seguridad en Bogotá

Además, de acuerdo con la gerente, la seguridad de los bogotanos es una absoluta prioridad.

“Aquí, el propósito es trabajar conjuntamente con el alcalde Carlos Fernando Galán; lo ha dicho el presidente, fortalecer el pie de fuerza, la inteligencia, la tecnología y las capacidades de seguridad urbana en la ciudad”, aseguró Sandoval.

Y añadió que “la gerencia precisamente llega para articular, para acelerar y hacerle seguimiento a esos temas grandes de la ciudad. Por supuesto que las responsabilidades en muchos de los temas seguirán recayendo sobre el alcalde, como siempre, en su tarea de gobernar, pero va a tener un presidente presente, un presidente que dice, aquí está la presidencia activa”.

La funcionaria aseguró que la política del gobierno “que se da en seguridad a nivel nacional va a terminar repercutiendo positivamente en Bogotá”.

Temas sociales y ambientales en Bogotá

“Aquí en Bogotá hay demora para las concertaciones ambientales que permitan a los ciudadanos tener vivienda. Tenemos un proyecto como el de Lagos de Torca, además de 13.400 viviendas, el 40% de ellas VIS, y esos planes quedaron allí, no se avanzan, no hay rehabilitación del suelo, se frena la rehabilitación cuando se podrían estar desarrollando muchos proyectos que le beneficien a la ciudad”.

Y agregó: “también el agilizar la habilitación del suelo para que se hagan los planes parciales que se necesitan para poder entregar predios y empezar ese desarrollo. Por ejemplo, en Lagos de Torca, el plan zonal del norte y la extensión de la Avenida Boyacá”.