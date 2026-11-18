Proponen feria navideña en San Victorino para apoyar a comerciantes afectados por incendio ( Thot )

Colombia

El incendio registrado el pasado 16 de noviembre en el Centro Comercial Gran San dejó a varios comerciantes sin sus puntos de venta y mercancías, justo antes de una de las temporadas comerciales más importantes del año.

Ante esta situación, el concejal Rolando González, presidente de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Crédito Público del Concejo de Bogotá, propuso que la Administración Distrital habilite una feria navideña en el sector de San Victorino, con espacios prioritarios para los vendedores afectados.

La iniciativa busca que los comerciantes puedan retomar sus actividades en el mismo sector donde tradicionalmente llegan sus clientes durante diciembre y así recuperar parte de las ventas que representan una fuente importante de ingresos para sus negocios.

Piden facilitar la reposición de mercancías

Además de la feria, González solicitó al Distrito establecer mecanismos que permitan a los comerciantes reponer los inventarios que perdieron durante la emergencia.

La propuesta se conoce luego de que la Alcaldía anunciara incentivos económicos de hasta 10 millones de pesos y acceso a ferias comerciales para apoyar a los afectados.

El concejal pidió a la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico dar trámite a estas iniciativas lo antes posible, teniendo en cuenta la cercanía de la temporada decembrina.

Invitación a comprar en los negocios afectados

González también hizo un llamado a los bogotanos para que apoyen a los comerciantes del Gran San comprando allí sus estrenos y regalos de Navidad.

Asimismo, invitó a compartir los canales de atención de los establecimientos afectados que ya hayan retomado sus ventas, con el propósito de que los clientes puedan ubicarlos y continuar comprando sus productos.

La propuesta busca que los comerciantes puedan mantener sus negocios y aprovechar la temporada de fin de año, mientras avanzan las medidas de recuperación tras el incendio.