Colombia

La Alcaldía de Bogotá comenzó a implementar las Zonas de Aprovechamiento Económico (ZAE), una estrategia contemplada en el Decreto Distrital 117 de 2026 que busca establecer espacios autorizados para el desarrollo de actividades comerciales por parte de vendedores informales.

La iniciativa, liderada por el Instituto para la Economía Social (IPES), con participación del Departamento Administrativo de la Defensoría del Espacio Público (DADEP), ya cuenta con tres zonas habilitadas: dos en Bosa, en los sectores de Trebolis y Mi Centro Porvenir, y una en Usaquén, sobre la calle 125, entre la carrera 19 y la Autopista Norte, cerca de la estación de TransMilenio.

En estos puntos, los vendedores informales recibieron autorizaciones para desarrollar sus actividades comerciales en espacios delimitados y bajo condiciones establecidas por el Distrito.

Al respecto, Catalina Arciniegas, directora del IPES, explicó: “Las ZAE hacen parte de las alternativas que ofrecemos desde el IPES para mejorar las condiciones de vida de las y los vendedores informales, brindándoles un espacio autorizado donde puedan desarrollar su actividad comercial y aportar al buen uso del espacio público”.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a estos espacios?

Los vendedores interesados en participar deberán cumplir con las siguientes condiciones:

Tener vigente el Registro Individual de Vendedores Informales (RIVI) en la plataforma HEMI.

Contar con puestos de venta cuyas medidas sean de 1,50 metros por 1,50 metros.

Cumplir con las normas de manipulación de alimentos, cuando corresponda.

El Distrito aclaró que tener el RIVI vigente es un requisito indispensable para participar, pero no representa por sí solo una autorización para ocupar el espacio público.

¿Cómo pueden postularse los vendedores?

El IPES será el encargado de anunciar directamente las convocatorias para acceder a las Zonas de Aprovechamiento Económico. Por ahora, la entidad pidió a los comerciantes estar atentos a la información oficial y no adelantar gestiones por cuenta propia.

Asimismo, recordó que el procedimiento es gratuito y que no se necesitan intermediarios. Los vendedores que requieran consultar o actualizar su registro pueden hacerlo a través de los canales digitales oficiales del IPES o con el acompañamiento de los gestores institucionales.

Con esta estrategia, el Distrito busca establecer condiciones para el ejercicio de las ventas informales y avanzar en la organización del espacio público en diferentes sectores de Bogotá.