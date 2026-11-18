La Alcaldía Mayor de Bogotá y la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) iniciaron con el ciclo de pagos de noviembre de Ingreso Mínimo Garantizado (IMG). Durante el mes de noviembre de 2026, más de 190.000 hogares reciben transferencias monetarias de los componentes de Pobreza Extrema, Primera Infancia y Educación, que en conjunto benefician a más de 740.000 personas.

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A estos apoyos se suman los destinados a más de 270.000 personas de los componentes de Jóvenes, Personas Mayores y Personas con Discapacidad. Las transferencias también llegan a personas y hogares que residen en pagadiarios.

Los pagos se realizan de manera escalonada. En el caso de las personas mayores, el proceso ya comenzó y se extenderá hasta los primeros días de diciembre.

$ 45.000 millones en transferencias de noviembre

Para este ciclo, el Distrito destinó más de $ 45.000 millones a las transferencias monetarias de Ingreso Mínimo Garantizado. Con estos recursos, la inversión acumulada durante 2026 supera los $ 480.000 millones.

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¿Dónde se recibe la transferencia?

Los beneficiarios podrán recibir el dinero a través de las billeteras digitales como dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social, así como mediante giros en los puntos Efecty. Una vez el pago esté disponible, las personas recibirán una notificación por mensaje de texto.

¿Dónde consultar información de Ingreso Mínimo Garantizado?

Puede resolver sus inquietudes a través de los siguientes canales oficiales:

Página web de la Secretaría Distrital de Integración Social, ingresando aquí.

de la Secretaría Distrital de Integración Social, ingresando aquí. Línea telefónica 601 380 8330, opción 6.

601 380 8330, opción 6. Redes sociales oficiales de Integración Social.

oficiales de Integración Social. Subdirecciones locales de Integración Social. Consulta el directorio de canales de atención, ingresando aquí.

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¿Quiénes tienen derecho al Ingreso Mínimo Garantizado?

De acuerdo con la información brindada por la Secretaría de Integración Social, las poblaciones seleccionadas para el beneficio de la IMG se dividen en personas y hogares, de la siguiente manera:

Personas

Personas con discapacidad (Grupo: A, B, C1 - C9)

Personas mayores (Grupo: A, B, C1)

Jóvenes en ruta de inclusión social y productiva (Grupo: A, B, C1 - C9)

Hogares

Hogares con pobreza extrema (Grupo: A)

Familias que residan en pagadiarios.

Hogares con niños o niñas entre los 0 y 6 años (Grupo: A, B, C1 - C9)

Hogares con niños, niñas y/o adolescentes entre los 7 y 19 años (Grupo: A y B)

Víctimas con pertenencia étnica.

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