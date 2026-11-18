Bogotá concentra cerca del 25 % del PIB nacional y es el principal motor económico del país. | Foto: Sara Alejandra Medellin

El orgullo de los bogotanos por su ciudad alcanzó un récord histórico al ubicarse en un 71%, pero más de la mitad de población aún se siente insegura. Además, persisten fuertes brechas sociales; así lo reveló la encuesta de percepción ciudadana 2026, presentada por ‘Bogotá Cómo Vamos’.

El estudio, basado en las opiniones de 1.525 habitantes, muestra un panorama de contrastes en la capital colombiana: mientras mejora el optimismo económico y el respaldo al proyecto del Metro, el acceso a la educación superior y la desconfianza en la justicia siguen siendo las principales deudas con la ciudadanía.

Los indicadores positivos: orgullo, economía y Metro

Salto histórico en el sentido de pertenencia. El orgullo por Bogotá subió 14 puntos porcentuales frente a 2025 (cuando fue del 57%), marcando el mayor crecimiento interanual desde que inició la medición en el año 2000. Las principales razones de este orgullo son las oportunidades laborales (50%), las educativas (25%) y la diversidad cultural (25%).

Calidad de vida y bolsillo

Por primera vez se midió la satisfacción general con la calidad de vida, logrando un 72% de aprobación. Además, el 44% de los ciudadanos reportó que la situación económica de su hogar mejoró (un alza de 15 puntos) y el 37,1% considera que es fácil conseguir empleo.

Respaldo al Metro pese a las obras

El optimismo frente a la construcción del Metro llegó al 71%, aunque el 41% de los encuestados admite que los frentes de obra ya afectan sus tiempos de viaje en transporte público.

Las alertas: inseguridad, pobreza y salud mental

Seguridad en dos velocidades

La percepción de inseguridad en la ciudad bajó diez puntos (pasando del 62% al 52%), pero sigue afectando a más de la mitad de los habitantes. En contraste, la inseguridad en los barrios cayó a un mínimo histórico del 29%.

Desigualdad y preocupaciones clave

La satisfacción con la calidad de vida es notablemente menor en los estratos 1 y 2. Aunque la salud y la educación siguen liderando las preocupaciones ciudadanas, la pobreza y la vulnerabilidad escalaron al tercer lugar con un 42%. A esto se suma que el 51% ve difícil financiar sus estudios superiores.

Bienestar emocional, a la baja

Si bien la satisfacción con los servicios de salud subió al 53,2%, la percepción positiva sobre la salud mental cayó al 76%, golpeada principalmente por el estrés laboral, académico y las presiones económicas.

El alcalde Carlos Fernando Galán, quien participó en la entrega de estos resultados, aseguró que enfrenta el reto de mejorar los índices de percepción ciudadana en materia de seguridad y acceso a oportunidades, para así romper brechas en la ciudad.