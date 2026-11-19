Entre el 7 y el 23 de diciembre de 2026, Bogotá tendrá una agenda navideña gratuita bajo el lema “Érase una vez la imaginación”. Incluye más de 800 actividades en la red de escenarios culturales del Distrito, entre ellas conciertos, teatro, cine, talleres, salones de baile y experiencias astronómicas.

Las grandes protagonistas serán tres producciones originales con 137 artistas de danza, música, teatro y circo, que parten de una idea común: la imaginación como un derecho de la niñez y la juventud.

En la Plaza de Bolívar se presentará “Imaginaria, la ciudad que volvió a jugar”, una propuesta que usará la música y el movimiento para transformar el espacio público e invitar a los asistentes a recuperar el juego y a mirar la ciudad con otros ojos.

La Plaza Cultural La Santamaría recibirá “Quelec y la semilla del futuro”, un espectáculo que combina danza contemporánea, acrobacias y narrativa teatral, cuya puesta en escena será una experiencia de 360 grados.

En el sur de la ciudad, el parque El Tunal acogerá “¿Qué le pasó a la Navidad?”, una obra dirigida a las familias en la que el recorrido y la participación del público hacen parte de la experiencia.

La celebración arrancará el 7 de diciembre, a las 4:00 p. m., con un desfile inaugural que saldrá de La Santamaría y seguirá por la carrera Séptima hasta la Plaza de Bolívar, la cual tendrá como motivo el mundo de Macondo y el celebre Gabriel García Márquez, allí participarán la Orquesta Filarmónica de Bogotá junto a otras comparsas, bandas músico-marciales, batucadas y grupos de danza.

Ese mismo día la Secretaría de Cultura presentará la programación completa de las funciones, entre el 7 y el 23 de diciembre, de 7:00 a 9:30 de la noche, aunque aún no se ha precisado cuántas tendrá cada escenario.