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26 ago 2026 Actualizado 00:01

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Presidente De la Espriella respaldará a Galán en metro de Bogotá, Regiotram y seguridad urbana

El presidente Abelardo de la Espriella anunció alianza estratégica con el alcalde Carlos Fernando Galán para la seguridad y movilidad de Bogotá

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Bogotá
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En una nueva alocución, el presidente Abelardo de la Espriella presentó un balance de su encuentro con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en el Palacio de San Carlos este martes 25 de agosto de 2026.

El mandatario ratificó su compromiso con el desarrollo de la capital, enfatizando la necesidad de trabajar de manera conjunta para sacar adelante los proyectos estratégicos de la capital.

Uno de los ejes centrales de su anuncio fue la infraestructura de transporte en Bogotá. De la Espriella aseguró que el Gobierno Nacional cumplirá con sus responsabilidades para garantizar que la Primera Línea del metro de Bogotá continúe su terminación.

“Comenzar a soñar y a proyectar la línea cuatro”

“Vamos a trabajar conjuntamente para sacar adelante la línea dos. Avanzar en la factibilidad de la línea tres y comenzar a soñar y a proyectar, querido alcalde, la línea cuatro”, señaló.

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Maria José Castro

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Comunicadora Social - Periodista con experiencia en investigación, periodismo digital y optimización...

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