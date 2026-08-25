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25 ago 2026 Actualizado 12:12

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Rescatan perros y gatos en estado de desnutrición y precarias condiciones de higiene en Bogotá

Los nueve animales quedaron en mano de las autoridades para su respectiva recuperación.

Bogotá
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Las autoridades en Bogotá lideradas por la Policía Metropolitana de Bogotá logró el rescate de nueve animales de compañía en la localidad de San Cristóbal.

El operativo se llevó a cabo gracias a la denuncia ciudadana en redes sociales, donde se alertaba sobre las malas condiciones de los animales. Tras verificar el inmueble junto a médicos veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, las autoridades hallaron cuatro perros y cinco gatos en condiciones inadecuadas de higiene y salubridad.

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Ante esto, se emitió un concepto desfavorable y se realizó la aprehensión preventiva de los nueve animales, los cuales quedaron bajo la protección y el cuidado del IDPYBA.

De acuerdo con la información, los animales presentaban condiciones de aparente desnutrición, enfermedades como dermatitis y alopecia. No había areneros para los gatos, permanecían a la intemperie y solo había una cama para los 9 animales.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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