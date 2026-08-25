Rescatan perros y gatos en estado de desnutrición y precarias condiciones de higiene en Bogotá

Las autoridades en Bogotá lideradas por la Policía Metropolitana de Bogotá logró el rescate de nueve animales de compañía en la localidad de San Cristóbal.

El operativo se llevó a cabo gracias a la denuncia ciudadana en redes sociales, donde se alertaba sobre las malas condiciones de los animales. Tras verificar el inmueble junto a médicos veterinarios del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, las autoridades hallaron cuatro perros y cinco gatos en condiciones inadecuadas de higiene y salubridad.

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Ante esto, se emitió un concepto desfavorable y se realizó la aprehensión preventiva de los nueve animales, los cuales quedaron bajo la protección y el cuidado del IDPYBA.

De acuerdo con la información, los animales presentaban condiciones de aparente desnutrición, enfermedades como dermatitis y alopecia. No había areneros para los gatos, permanecían a la intemperie y solo había una cama para los 9 animales.