De la Espriella pidió al contralor crear grupo élite para identificar corrupción en gobierno Petro

La Dorada

El presidente Abelardo de la Espriella le pidió al nuevo contralor general, Jorge Laverde, que lidere la creación de grupo élite, que se encargará de identificar los hechos de corrupción del gobierno de Gustavo Petro.

“Colombia padeció un verdadero festín de la corrupción”, dijo. Complementó afirmando que Colombia exige resultados, firmeza y que anhela recuperar la autoridad moral que fue menoscabada en el cuatrienio anterior, “Un cuatrienio de piratas y ladrones de la peor estofa”, aseveró el mandatario nacional.

En su discurso, le pidió al nuevo Contralor General de la República no ser indiferente a esa realidad y le recalcó lo siguiente: “como se lo dije antes de su posesión, le solicito, respetuosamente, la creación de un grupo élite de la contraloría para identificar el latrocinio del desgobierno anterior que sumió a Colombia en la peor crisis fiscal de la historia”.

Por último, recomendó a Laverde que la entidad sea implacable en la defensa del patrimonio autónomo y enfatizó que su gobierno luchará contra la corrupción.

Escuchar Caracol Radio EN VIVO: