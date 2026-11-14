Habilitan conexión entre la carrera 68 y la autopista sur en puente Venecia en Bogotá

Desde este viernes 13 de noviembre se puso en servicio el tercer ramal, en el costado norte del puente de Venecia para permitir el paso de vehículos mixtos en sentido norte-occidente, conectando directamente la av. 68 con la AutoSur.

“Cumplimos con la instrucción del alcalde. Habilitamos el puente de Venecia con la entrega del tercer ramal. Este ramal nos ayudará a movilizar más rápido a las personas que vienen desde el norte hacia Bosa y Soacha. Lo pondremos en servicio para los vehículos mixtos”, explicó el director del IDU, Orlando Molano.

La estructura, que hace parte de las obras que se adelantan en el grupo 1 de la troncal av. 68 y es clave para descongestionar el suroccidente de la ciudad, registra hoy un 99,93 % de ejecución. En total, la infraestructura cuenta con tres ramales que alcanzan hasta 330 metros cada uno, sumando casi un kilómetro de longitud.

“Avanzamos en los trabajos del paso deprimido. Además, estamos ampliando la AutoSur con un carril hacia el norte. Recordemos que este proyecto, correspondiente al grupo 1 de la av.68, está previsto para entregarse en 2027, incluyendo todas las zonas de espacio público”, precisó el director Molano.

Así queda la movilidad en puente Venecia

El puente curvo 2 estará habilitado para el tránsito de vehículos mixtos en sentido norte-occidente, facilitando el paso desde la av. 68 hacia la AutoSur.

El puente curvo central opera para tráfico mixto en sentido occidente-norte. Permite que los vehículos que vienen desde el occidente conecten directamente con la av. 68 hacia el norte sin necesidad de ingresar al barrio Venecia.

El puente recto funciona de manera provisional para el paso de buses de TransMilenio en ambos sentidos (occidente-oriente y oriente-occidente), garantizando la operación en ambos sentidos occidente-oriente.