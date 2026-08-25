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25 ago 2026 Actualizado 12:19

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Detonó artefacto explosivo en Bogotá: no hay personas heridas

El estruendo causó temor en los habitantes de Kennedy que dejó daños en algunas viviendas.

Artefactos explosivos en Cúcuta

Artefactos explosivos en Cúcuta / Colprensa

Artefactos explosivos en Cúcuta
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Bogotá D.C

En la madrugada de este martes 25 de agosto se registró un nuevo hecho violentos en Bogotá que causó temor en los habitantes.

El primer hecho se presentó en el barrio El Amparo, en la localidad de Kennedy, con la explosión de un “elemento desconocido” hasta el momento, de acuerdo con el primer reporte de las autoridades. Este ataque no dejó personas heridas, pero sí dejó afectaciones en al menos 6 viviendas del sector con varios vidrios rotos.

“En el momento se encuentra nuestro cuerpo técnico verificando el elemento utilizado e igualmente determinando cuales fueron los motivos que se presentaron”, aseguró el teniente coronel, Oscar Florez, oficial de Guarnición de la Policía.

La Policía Metropolitana adelanta las investigaciones en el sitio para esclarecer los hechos, así como la revisión de las cámaras de seguridad de la zona para identificar y dar con la captura de los responsables.

“A su vez, la Policía Judicial se encuentra tomando entrevistas y recolectando los videos para determinar los autores de este hecho”, señaló Florez.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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