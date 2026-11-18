Colombia

La Media Maratón de Cundinamarca 2026 reunirá a más de 10.000 participantes en el municipio de Anapoima, por lo que las autoridades establecieron un plan de movilidad que contempla cierres viales durante el sábado 21 y el domingo 22 de noviembre.

La competencia contará con recorridos de 3, 5, 10 y 21 kilómetros, además de una modalidad de 5K en silla de ruedas y 3K Canicross, en la que los participantes corren acompañados de sus animales de compañía.

Debido al evento deportivo, se restringirá el tránsito por algunos de los principales corredores de acceso y salida del municipio. Por eso, se recomienda a residentes, turistas y conductores organizar sus viajes con anticipación.

¿Cuándo y dónde serán los cierres viales?

Las principales restricciones se aplicarán en los siguientes horarios:

Sábado 21 de noviembre: cierre total entre El Quincho, donde estará el punto de partida, y la estación de servicio Texaco El Copial. La medida regirá de 4:00 p. m. a 9:00 p. m.

cierre total entre El Quincho, donde estará el punto de partida, y la estación de servicio Texaco El Copial. La medida regirá de 4:00 p. m. a 9:00 p. m. Domingo 22 de noviembre: cierre total entre el sector La Chica y Texaco El Copial, desde las 4:30 a. m. hasta las 11:00 a. m.

Estas restricciones afectarán los desplazamientos por las vías que conectan a Anapoima con La Mesa, Apulo y San Antonio de Anapoima.

Adicionalmente, durante las madrugadas del jueves 19, viernes 20 y sábado 21 de noviembre habrá cierres cortos en la carrera 5, entre la calle 15 y la intersección de las carreras 5 y 5A, de 12:00 a. m. a 2:00 a. m., por el montaje de la infraestructura de la competencia.

Rutas alternas para movilizarse

Las autoridades establecieron diferentes recorridos para evitar los sectores cerrados:

Para vehículos en general:

Anapoima–La Mesa: El Triunfo–El Colegio–La Mesa.

El Triunfo–El Colegio–La Mesa. Anapoima–Apulo: El Triunfo–La Cabaña–Viotá–Apulo.

El Triunfo–La Cabaña–Viotá–Apulo. La Mesa–Apulo: El Colegio–El Triunfo–La Cabaña–Viotá–Apulo.

El Colegio–El Triunfo–La Cabaña–Viotá–Apulo. Viajes hacia o desde Girardot: Soacha–Fusagasugá–Melgar–Girardot.

Durante el sábado también estarán habilitadas algunas vías terciarias para vehículos livianos, entre ellas los recorridos por San Antonio de Anapoima, El Edén y San Joaquín.

Los conductores que viajen desde Bogotá hacia Anapoima encontrarán un punto de control en el peaje San Pedro, en el kilómetro 61. Para quienes se movilicen desde Girardot, el control estará ubicado en el sector El Portillo, en el kilómetro 32, con desvío por Viotá.

El sábado 21 y el domingo 22 de noviembre, entre las 6:00 a. m. y las 10:00 p. m., estará restringida la circulación de vehículos de carga tipo doble troque y tractocamiones por la vía Mosquera–La Mesa–Girardot.

¿Dónde podrán estacionar los visitantes?

Para quienes lleguen en vehículo particular, la organización dispuso 2.900 cupos de estacionamiento:

400 espacios en el sector La Chica, a tres kilómetros del arco de salida.

2.500 espacios en Paloemango, a 700 metros del arco.

Las autoridades recomiendan compartir vehículo, llegar antes de que comiencen los cierres y realizar los desplazamientos a pie dentro del municipio para reducir la congestión.

El operativo contará con más de 200 personas, acompañamiento de la Policía y autoridades de tránsito. También se instalará un Puesto de Mando Unificado para coordinar la movilidad y atender posibles emergencias.