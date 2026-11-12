Las mejores frases que ha dejado la visita del papa León XIV a Latinoamérica (Photo by Mariana Bazo/Getty Images) / Mariana Bazo

Luego que el papa sufriera algunos quebrantos de salud y tuviera que ser operado del pulmón en octubre de 2026, continuó con su gira por varios países del continente, entre ellos incluyó a Uruguay, Argentina y Perú.

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La primera parada del santo padre fue en Uruguay del 6 al 8 de noviembre, allí tuvo encuentros como autoridades como el presidente Yamandú Orsi y la comunidad eclesiástica en la Catedral Metropolitana de Montevideo.

Posteriormente pasó a Argentina (una deuda que tuvo el papa Francisco), allí estuvo desde el 8 al 11 de noviembre. Su recorrido incluyó la visita a centros de asistencia social, prisiones y un recorrido por Córdoba y Buenos Aire.

Luego pasó a Perú donde se encuentra todavía, su visita va desde 11 al 17 de noviembre. Esta es una visita especial para el papa ya que vivió allí durante muchos años de su trayectoria y cuenta con un gran amor y aprecio por este país.

En Perú visitará varias ciudades como Lima, Callao, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

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Ejes centrales de la visita:

La defensa de la dignidad humana, la protección de los más vulnerables y el crecimiento en pro del bien común fueron algunos de los ejes que atravesaron los discursos del papa León XIV durante su visita a Argentina y Uruguay, en medio de su gira por Latinoamérica que también incluye a Perú.

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Frases:

Durante su paso por estos países el papa ha dejado varias frases que han llegado y marcado a la comunidad católica, entre ellas están:

Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos.

La economía debe estar al servicio de la persona , y no la persona al servicio de la economía.

, y no la persona al servicio de la economía. Ustedes están llamados a permanecer de pie ante los ídolos de nuestro tiempo. ¡No se arrodillen ante aquello que no puede darles vida!

El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta; también la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna.

también la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo o de una vivienda digna. Privar a una persona de trabajo no es simplemente negarle un ingreso económico, es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social.

es herir gravemente su dignidad, anular su capacidad de aportar a la sociedad y sumergirla en la exclusión social. El progreso de una nación también se mide por la acogida que sabe dispensar a todas las personas con discapacidad y necesidades especiales.

¡No le teman al ‘para siempre’!

Argentina, levántate y camina.

“No permitan que nada ni nadie les arrebate la libertad que Dios les ha dado”

“Con la gracia de Dios se puede pasar de la oscuridad total a pequeños destellos de luz”

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