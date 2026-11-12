“Mi cliente, Juan De Bedout, ofrecerá toda la información que la Fiscalía requiera”: Fabio Humar

Denuncian a Juan De Bedout por el presunto homicidio de su esposa con talio

Justicia

La defensa de Juan De Bedout anunció que está atenta a los llamados que haga la Justicia, tras conocerse la denuncia en su contra por su presunta relación con el envenenamiento con talio de su esposa, Alicia Graham Sardi.

En ese sentido, el abogado Fabio Humar, apoderado de De Bedout, aseguró que su cliente está dispuesto a colaborar en todo lo que requiera la Fiscalía General de la Nación sobre este caso.

“Estaremos atentos a los llamados que haga la Justicia para esclarecer lo que corresponda y, desde luego, he recibido instrucciones de mi cliente, Juan De Bedout, para ofrecer toda la información que la Fiscalía requiera”, aseguró Humar.

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La familia de Alicia Graham Sardi denunció ante la Fiscalía General de la Nación a Juan De Bedout, por el presunto homicidio de quien fuera su esposa, con el peligroso metal conocido como talio.

Las víctimas Cristina y Carlos Graham Sardi interpusieron una denuncia a través de su apoderado judicial, el reconocido abogado David Espinosa.

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En la denuncia se relata que la víctima habría sido sometida a un proceso de envenenamiento progresivo y sistemático con talio, que causó su muerte el 17 de agosto de 2021.

También se señala que la muerte de la mujer fue presentada como un hecho natural, derivado del cáncer en fase terminal que padecía. No obstante, durante la investigación adelantada por la familia, se recopilaron elementos materiales probatorios que advertirían que De Bedout, al parecer, estaría relacionado con el envenenamiento con talio.

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Así fue diagnosticado el envenenamiento con talio

Alicia Graham Sardi fue diagnosticada en 2016 con un cáncer muy agresivo. Tras someterse a varios tratamientos, logró entrar en seguimiento médico.

No obstante, en septiembre de 2020 empezó a presentar fuertes dolores en las piernas y fatiga intensa, síntomas que le impedían movilizarse.

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Adicionalmente, en diciembre de 2020, el diagnóstico del médico Carlos Julio Portocarrero concluyó que la víctima estaba siendo envenenada con talio.

Tras someterse a un proceso de desintoxicación, los niveles de talio en su organismo bajaron considerablemente y se reportó una mejoría.

Mientras Alicia Graham Sardi se encontraba de viaje en Estados Unidos y Europa, los dolores regresaron con intensidad. Incluso, en la denuncia se menciona un episodio en el que necesitaba acudir al médico y su entonces esposo, Juan De Bedout, al parecer, no la llevó, pese a la solicitud de varias personas.

Tras regresar a Colombia y ante la gravedad de su estado de salud, tuvo que ser hospitalizada en la Fundación Santa Fe, donde falleció el 17 de agosto de 2021.

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Conexión con Zulma Guzmán

En la denuncia también se menciona que Juan De Bedout, al parecer, sostuvo una relación extramatrimonial con Zulma Guzmán, investigada por la Fiscalía por el envenenamiento con talio de unas frambuesas que causó la muerte de dos menores de edad, entre ellas Inés De Bedout Graham, y lesiones a otras dos personas.

Entre tanto, fracasó el primer intento de la Fiscalía General de la Nación de imputarle cargos a Zulma Guzmán, la principal sospechosa del presunto envenenamiento de unas frambuesas con talio, que provocó la muerte de dos menores de edad y dejó a otras personas gravemente lesionadas, en hechos ocurridos en abril de 2025.

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Guzmán, quien permanece privada de la libertad en la prisión de mujeres de HMP Bronzefield, en el suroeste de Londres (Reino Unido), no se conectó a la audiencia que estaba prevista ante el juez 75 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá.

Debido a su inasistencia, la diligencia no pudo llevarse a cabo y deberá ser reprogramada en coordinación con las autoridades del Reino Unido.

Aunque todavía no hay una nueva fecha, la Fiscalía está lista para imputarle los delitos de homicidio agravado y tentativa de homicidio, mientras avanza en la investigación por su presunta participación en otros hechos de similares características.

La diligencia será clave para que la Fiscalía exponga ante un juez los hechos jurídicamente relevantes que sustentan la investigación y precise la presunta participación de Guzmán en los delitos que le atribuye. La imputación de cargos no equivale a una condena: será la justicia la encargada de determinar su responsabilidad penal durante el juicio.