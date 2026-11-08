El papa León XIV llega a Argentina y es recibido por el presidente Javier Milei

El papa León XIV llegó este domingo a Argentina para la primera visita de un pontífice al país en 39 años y fue recibido en el aeropuerto por el presidente libertario Javier Milei, cuyas medidas de austeridad han suscitado críticas de la Iglesia católica por su costo social.

Milei y su hermana Karina, secretaria general de la Presidencia, ambos vestidos de negro, recibieron al papa en la alfombra roja al pie de la escalerilla del avión.

León XIV aterrizó en Buenos Aires, donde también lo aguardaban representantes de la Iglesia católica argentina. El pontífice llegó procedente de Uruguay, donde condenó la violencia del narcotráfico y pidió poner fin a la pobreza que afecta a los niños.

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Hasta el miércoles, cuando partirá hacia Perú, última escala de esta gira, León XIV celebrará tres misas multitudinarias y visitará un hogar para personas con discapacidad, una cárcel y el santuario de Luján, principal destino de peregrinación católica del país.

Se espera que el líder de los 1.400 millones de católicos del mundo se pronuncie en defensa de los más vulnerables, en medio de tensiones debido al alto costo social de la “motosierra” de Milei, los recortes en servicios públicos esenciales.

Apenas tres semanas después de someterse a una operación por un cáncer de pulmón, León XIV realiza una gira de 12 días por el continente en el que fue misionero durante casi dos décadas