Así será el operativo de seguridad para la visita del papa León XIV a Perú

La Policía Nacional de Perú desplegará 37.149 agentes durante la visita del papa León XIV al país, programada del 11 al 16 de noviembre. El dispositivo contempla labores de prevención, vigilancia, inteligencia y control del orden público en las ciudades que recorrerá el pontífice.

El plan, presentado este lunes por las autoridades, también contará con 272 vehículos, 576 motocicletas, cinco ambulancias, nueve helicópteros y tres aviones.

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Del total de uniformados, 22.464 estarán asignados a Lima y la provincia portuaria del Callao. Los otros 14.685 cumplirán funciones en Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.

Así será el dispositivo de seguridad

El comandante general de la Policía Nacional, Freddy López, explicó que el operativo cubrirá 24 escenarios y 32 rutas de desplazamiento. Para ello, se establecerán tres anillos de seguridad: el primero estará a cargo de la Dirección de Seguridad del Estado, en coordinación con el equipo de protección del Vaticano; los otros dos contarán con unidades especiales y policías de las distintas regiones.

Las ciudades que visitará el papa

En Lima y Callao, León XIV tendrá actividades los días 11, 12 y 16 de noviembre. Su agenda incluye visitas al Palacio de Gobierno, el Gran Teatro Nacional, la Plaza Mayor, la Catedral y el Estadio Nacional, además de encuentros en una casa de acogida de adultos mayores y en la Base Aérea Las Palmas.

En este último lugar, el pontífice cerrará su visita con una misa a la que se espera que asista más de un millón de personas.

El recorrido continuará por Chiclayo, los días 13 y 14 de noviembre, con encuentros religiosos y reuniones con jóvenes, seminaristas y representantes de la diócesis. También visitará Santa Cruz, en Cajamarca, donde participará en una misa.

El 15 de noviembre estará en Cusco para celebrar una misa en la explanada de Sacsayhuamán y posteriormente viajará a Pucallpa, donde tendrá un encuentro con comunidades nativas.

El ministro del Interior, César Astudillo, destacó la preparación de la Policía para atender cualquier eventualidad y señaló que los agentes deberán estar en capacidad de actuar con rapidez durante las actividades del papa.