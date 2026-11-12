Fenómeno de El Niño se extendería hasta mayo de 2027: ¿Qué lo causa?

Fenómeno de El Niño se extendería hasta mayo de 2027. Fotos IDEAM y Getty Images

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia (IDEAM), con base al reciente diagnóstico de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) y las condiciones océano-atmosféricas, actualizó recientemente información sobre el comportamiento del fenómeno de El Niño en Colombia y el impacto que tendría en las condiciones climáticas durante el primer trimestre de 2027.

Sumado a esto, el calentamiento global que, de acuerdo con estudios de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), también jugará un papel importante el próximo año. Y es que, entre los meses de enero y septiembre del año en curso la temperatura media del planeta estuvo sobre los 1,47 °C por encima de los niveles preindustriales.

Dichos niveles se resumen a ser condiciones climáticas y a concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera que existían antes de que se iniciara la actividad industrial a gran escala, de modo que 2026 se catalogó como uno de los últimos cuatro años más cálidos, lo que podría incidir también en el fenómeno.

Lea también: En dónde está ubicado Cerro Machín y qué tan peligroso es: ¿Podría hacer erupción el volcán?

Fenómeno de El Niño con una probabilidad del 61% de que dure hasta el primer semestre de 2027

De acuerdo con el último reporte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), se provee que existe una probabilidad de cerca del 61% de que este fenómeno climático perdure hasta mayo.

Esto tras alcanzarse registros climáticos con una intensidad considerable durante este último trimestre del año. Se estima que El Niño disminuya gradualmente su actividad entre enero y marzo con una probabilidad del 79% de que se reduzca la tendencia de muy fuerte a fuerte.

Sumado a esto, la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ratificó el 11 de noviembre que el fenómeno de El Niño se intensificó rápidamente durante 2026 con variados efectos en las condiciones climáticas de varias partes del mundo.

Según el IDEAM, aunque se mantenga el fenómeno de El Niño, no significa que no llueva; sin embargo, a pesar de que noviembre haga parte de la segunda temporada de lluvias, se pronostica que no se den las condiciones habituales y dependerá de las condiciones locales.

Le puede interesar: Becas Curtin–COLFUTURO 2027: Dan hasta 6 mil dólares australianos y descuento en matrícula

Condiciones climáticas para este mes de noviembre, según el IDEAM

Para los siguientes días de noviembre se pronostica el déficit de lluvias en departamentos como Huila, Tolima, Cundinamarca, Norte de Santander, Santander y algunos sectores de Antioquia, La Guajira, Cesar, Córdoba, Sucre y Antioquia.

Por otro lado, las precipitaciones se mantendrán por encima de lo normal en los departamentos de Cauca, Nariño, Boyacá y el sur de Chocó, bajo la incidencia del fenómeno.

En cuanto al reporte de las temperaturas elevadas, se prevén eventos por encima de lo normal en varios departamentos de la región Caribe, sectores del eje cafetero, Huila, Tolima, Meta, Vichada, Casanare y Arauca.

Escuche EN VIVO Caracol Radio