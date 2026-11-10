Inauguran en Perú la estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, de 14 metros de altura

La estatua más grande del mundo en honor al papa León XIV, de 14 metros de altura, fue inaugurada este lunes en Perú, a menos de 48 horas de que llegue el pontífice para iniciar su visita apostólica al país que marcó su carrera pastoral y del que adoptó su nacionalidad.

La monumental estatua de fibra de vidrio, construida en 45 días, tiene un acabado en mármol blanco y presenta a León XIV con su vestimenta papal y con los brazos abiertos en una plaza situada frente al océano Pacífico, en la portuaria provincia del Callao, aledaña a la capital Lima.

El presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, Carlos García Camader, aseguró, tras bendecir el monumento, que el papa ‘seguramente va a pasar por acá’ cuando visite el día 16 de noviembre la Casa de Acogida para ancianos en el Callao, en cuya diócesis el hoy pontífice fue administrador apostólico durante la pandemia de la covid-19, entre 2020 y 2021.

García Camader agradeció a las autoridades del Callao por «este signo de fe y esperanza», y agregó que esta jurisdicción «se ha preparado mucho mejor» para la visita de León XIV, pues también ha elaborado un gran mural dedicado al Santo Padre.

El máximo representante de los obispos en Perú añadió que el papa no quiere que, en el Callao, «seamos noticias de violencia, sino de paz, concordia y fraternidad», en referencia a los problemas de inseguridad que atraviesa el primer puerto del país.

Subrayó que la llegada del pontífice debe «inspirarnos a nosotros no solamente a pensar en cada uno, sino a pensar en los demás» y que «la paz se construye en la solidaridad».

Vecinos orgullosos del papa peruano

Marisol, una de las vecinas que se acercó a la ceremonia de develación del monumento, comentó con EFE que esperaba que el papa «pida por la paz para los peruanos, porque hay bastante criminalidad y extorsión, para tener paz en el Callao y el Perú».

Por su parte, Dora dijo sentirse muy orgullosa de tener la estatua en su distrito y recordó la labor de León XIV en el Callao porque «caminó en el Callao y sabe cómo es» esta populosa localidad.

«Es un honor porque es la representación de Jesucristo, los chalacos (gentilicio del Callao) siempre vamos a estar siempre por acá y el día que venga también», aseguró la vecina.

Por su parte, el alcalde provincial del Callao, César Pérez, afirmó que la estatua es «un homenaje que hace el pueblo católico a nuestro papa peruano», hecha por manos de peruanos.

«La llegada de nuestro papa nos muestra que el Callao puede trabajar unido», manifestó Pérez al agradecer a todas las entidades que participaron en la construcción de la estatua, una donación de la financiera Caja Huancayo, que encargó la obra a los artistas Rafael Gutiérrez y Deyvi Wong.

Cuatro ciudades en seis días

La visita del papa León XIV a Perú se desarrollará del 11 al 16 de noviembre, como última para de su primera gira por América Latina, que también incluye a Uruguay y Argentina.

El papa, que vivió más de veinte años de su vida en Perú en distintas épocas donde pasó de misionero hasta ejercer de obispo, visitará las ciudades de Lima, Chiclayo, su antigua diócesis donde fue obispo ocho año, Cusco y Pucallpa, además de las localidades de Zaña y Santa Cruz de Succhabamba, pertenecientes también a la Diócesis de Chiclayo.