El Hospital San Vicente Fundación adelantará la campaña gratuita “No más ciegos por diabetes”

Campaña "No más ciegos por diabetes" del Hospital San Vicente Fundación de Medellín. Cortesía: Hospital San Vicente Fundación Medellín.

Medellín

El Hospital San Vicente Fundación anunció que el próximo 28 de noviembre adelantará su campaña tradicional “No más ciegos por diabetes”, la cual adelanta hace treinta años.

La jornada, que es gratuita, se desarrollará entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía en su sede de Medellín y está dirigida a personas con diagnóstico de diabetes, quienes deben realizar una inscripción previa y asistir con un acompañante.

Características de la valoración

Los especialistas valorarán a cada paciente durante unos 15 minutos, tiempo en el que se revisará la historia clínica, el estado de control de enfermedad y un examen de retina.

Para el procedimiento es necesario dilatar la pupila; por ello se hace necesaria la asistencia del paciente con un acompañante.

Aclararon desde el hospital que las gotas utilizadas pueden ocasionar visión borrosa durante cuatro a seis horas.

¿Cómo se pueden inscribir los pacientes?

Las personas con diabetes que deseen participar deben comunicarse con las líneas (604) 444 1333, extensión 2114, o al WhatsApp: +57 300 347 4420.

Insistieron desde el Hospital San Vicente en que, aunque la valoración no tiene ningún costo, sí requiere la inscripción previa.

Cifras de afectaciones a la visión

Según el Atlas de la Diabetes 2025 de la Federación Internacional de Diabetes, “cerca del 23 % de las personas con diabetes en el mundo presenta algún grado de retinopatía diabética y el 11 % tiene una forma que amenaza su visión”, indicó el Hospital San Vicente Fundación.

En las recientes valoraciones de esta campaña, cerca del 18 % de los pacientes valorados ha presentado retinopatía diabética, muchos de ellos sin síntomas.

Recordaron los especialistas que la retinopatía diabética es una enfermedad que daña progresivamente los vasos sanguíneos de la retina y que, en etapas avanzadas, puede provocar hemorragias dentro del ojo, desprendimiento de retina y pérdida de la visión.

Carolina Gómez Calle, oftalmóloga del Hospital San Vicente Fundación Medellín, explicó que “cuando aparecen señales como visión borrosa, destellos o pérdida repentina de la visión, la enfermedad puede estar en una fase avanzada y las posibilidades de recuperar la agudeza visual son limitadas”.

Destacó la especialista que las personas con diabetes deben acudir al oftalmólogo al menos una vez al año, incluso si ven bien.

Los especialistas recordaron que las personas que padecen la enfermedad deben mantener controlados los niveles de glucosa, la presión arterial y el colesterol, y evitar el tabaquismo.

“No más ciegos por diabetes”

Esta campaña conmemora 30 años de adelantarse en el Hospital San Vicente Fundación de Medellín y ha realizado en su historia más de 15 mil valoraciones oftalmológicas.

En esta jornada participan oftalmólogos y retinólogos voluntarios de Medellín y otras ciudades del país, junto con residentes de oftalmología y estudiantes de Medicina.

Cuando durante la valoración se identifican pacientes que requieren estudios adicionales o tratamiento, el equipo de trabajo social los orienta para que puedan continuar su atención a través de sus respectivas entidades de salud.

Desde el San Vicente Fundación convocaron a la comunidad para que se inscriba en las próximas horas, debido a que los cupos son limitados.