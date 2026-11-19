Medellín, Antioquia

Con el propósito de prevenir la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, falsificadas o de contrabando. La Alcaldía de Bello intensificó los operativos de inspección, vigilancia y control en establecimientos dedicados al expendio y preparación de estos productos. Ante el aumento del consumo durante las festividades de fin de año.

Uno de los procedimientos se realizó en establecimientos dedicados a la preparación y comercialización de granizados con contenido alcohólico. Luego de un requerimiento del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y una denuncia ciudadana que solicitaba la inspección de estos lugares.

Las jornadas se desarrollaron de manera articulada entre la Secretaría de Salud de Bello, la división de Rentas Departamentales de la Gobernación de Antioquia y la Dirección de Espacio Público de la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Durante las visitas, las autoridades verificaron la procedencia y legalidad de las bebidas, las condiciones sanitarias para su preparación y comercialización. A su vez, el cumplimiento de las normas vigentes y las medidas para impedir la venta y el suministro de alcohol a menores de edad.

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Como resultado de las inspecciones, fueron encontrados productos con irregularidades en su procedencia. Los productos fueron granizados y bebidas alcohólicas, las cuales, no presentaban una correcta identificación. Debido a esto, las entidades encargadas de esta revisión, ordenaron su destrucción como medida preventiva para evitar que llegaran a los consumidores.

Los controles también buscan garantizar que los establecimientos cumplan las disposiciones sanitarias relacionadas con el etiquetado, rotulado, composición y comercialización de bebidas alcohólicas.

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Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para adquirir bebidas alcohólicas únicamente en establecimientos autorizados. Revisar el estado de los envases, sellos y etiquetas, y reportar cualquier situación sospechosa que pueda representar un riesgo para la salud pública.