Más de 1.700 jóvenes de grado 11 del Valle de Aburrá recorrieron los campus del ITM y Colegio Mayor. Foto: Alcaldía de Medellín.

Medellín, Antioquia

La iniciativa, desarrollada durante las últimas dos semanas, llevó a los jóvenes a recorrer los campus del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM), el Colegio Mayor de Antioquia y la Institución Universitaria Pascual Bravo. En estos sitios conocieron laboratorios, talleres y programas técnicos, relacionados con sus áreas de formación.

Durante las jornadas, los participantes también recibieron orientación sobre las oportunidades de financiación y acceso a la educación superior, entre ellas el programa Matrícula Cero, que busca favorecer el ingreso, la permanencia y la graduación de los jóvenes.

La experiencia permitió que los estudiantes conocieran de primera mano las posibilidades de continuar sus procesos académicos. Así lo destacó Harly Mosquera, estudiante de la Institución Educativa Gonzalo Restrepo Jaramillo, quien visitó el Colegio Mayor de Antioquia y conoció la oferta del programa de Gastronomía.

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Estas pasantías hacen parte de la apuesta de Medellín por aumentar el acceso oportuno a la educación superior. Según cifras del Ministerio de Educación, el 59,2 % de los jóvenes de la ciudad logra ingresar a este nivel educativo inmediatamente después de terminar el bachillerato, lo que representa 6 de cada 10 estudiantes.

Con esta estrategia, la Administración Distrital busca que más jóvenes encuentren alternativas para continuar sus estudios sin interrumpir sus proyectos de vida y puedan proyectar su futuro profesional desde las oportunidades que ofrece la ciudad.