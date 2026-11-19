Medellín

Una riña registrada en el sector de San Antonio, en la comuna 10 (La Candelaria) de Medellín, terminó con la muerte de un ciudadano tras sufrir graves lesiones durante la confrontación. El altercado motivó una alerta inmediata desde la central de comunicaciones hacia las patrullas de vigilancia del cuadrante.

Aunque la víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica, falleció posteriormente debido a la gravedad de las heridas causadas durante el enfrentamiento.

Rastreo por cámaras y captura del sospechoso

Para esclarecer lo sucedido en la vía pública, los visualizadores del sistema de videovigilancia realizaron un seguimiento que permitió reconstruir la secuencia de la riña e identificar las características físicas del presunto agresor.

Con esta información, las patrullas desplegaron un operativo en la misma zona y lograron la captura en flagrancia de un hombre de 25 años, señalado como el presunto responsable del ataque.

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Proceso judicial y material probatorio

Durante el procedimiento policial en el lugar de los hechos, las autoridades recolectaron un arma como elemento material probatorio clave dentro de la investigación del caso.

Tanto el capturado como el elemento incautado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación, entidad ante la cual el detenido deberá responder por el delito de homicidio.