Los líquidos calientes siguen siendo una amenaza para menores entre cero y cinco años por quemaduras

Medellín

El Hospital Infantil San Vicente Fundación de Medellín elevó una alerta debido a la gran cantidad de menores atendidos con quemaduras en lo corroído del 2026. Los líquidos calientes son el mayor generador de las lesiones y los menos entre cero y cinco años los más afectados.

Según el hospital, durante el 2026 se han atendido a 281 pacientes menores de 18 años con quemaduras. “De estos casos, 175 fueron ocasionados por líquidos calientes, equivalentes al 62 % del total. Las cifras también evidencian la vulnerabilidad de los más pequeños, pues 148 pacientes tenían entre cero y cinco años, lo que representa el 52,7 % de las atenciones registradas”, reportó la entidad.

Ante este panorama, el hospital solicita a los padres de familia y cuidadores tener mayor cuidado de los menores, especialmente entre los cero y cinco años, además de identificar y reducir los riesgos en el hogar. Dice la entidad que el baño y la cocina son los espacios con mayor riesgo de quemaduras con líquidos calientes.

“Algunas de las situaciones de las que generan lesiones por quemaduras es cuando dejan enfriar los líquidos calientes en el piso, de pronto, cuando están cocinando, y los niños tienen acceso a ingresar a la cocina, a la hora de preparar el agua para realizar el baño del niño. Estas son acciones que siempre generan riesgos de lesiones por quemaduras”, Liliana María Arango, terapeuta de la Unidad de Quemados del Hospital Infantil San Vicente Fundación.

Agrega que toda quemadura, especialmente de los menores, debe ser atendida de manera oportuna en los centros médicos.