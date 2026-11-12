Ataque armado deja dos muertos y un herido en zona rural de Santa Rosa de Osos

Rosa de Osos- Antioquia

Las autoridades reportaron un ataque armado en zona rural del municipio de Santa Rosa de Osos en el Norte de Antioquia que ha generado mayor preocupación por el aumento de hechos violentos en esa zona del departamento y poblaciones vecinas.

Según el reporte del caso, la noche del lunes 9 de noviembre se reportó un ataque armado en el sector El Turco, distante unos 15 minutos de la cabecera municipal. En el lugar murieron dos personas, un hombre y una mujer; una tercera joven quedó herida y logró ser llevada a un centro médico.

La mujer asesinada fue identificada como Marisol Mesa García, de 26 años, quien tenía heridas en la cabeza y un brazo. La segunda víctima es un hombre que no ha sido identificado. La tercera persona que quedó herida es una mujer de 20 años que fue trasladada a un centro médico del municipio de Bello por sus lesiones en el estómago y la espalda.

Las autoridades están investigando esta acción violenta en la que mueren un hombre y una mujer y queda herida otra joven. Por el momento no se indica alguna hipótesis ni grupo relacionado, pero es pertinente manifestar que en la zona hace presencia el Clan del Golfo, el recién creado Comando Conjunto de Antioquia (CCA) integrado por Los Chatas y reductos del frente 36.