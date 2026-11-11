El municipio de Peque está incomunicado por la caída de un puente en la vía principal

Peque- Antioquia

En la madrugada de este miércoles se reportó el colapso de un puente que impide la movilidad en el municipio de Peque, Occidente de Antioquia. El daño es en la única vía de acceso que tiene esa población y que está afectando a unas 10 mil personas que no pueden ingresar ni salir por la magnitud del daño.

Ermilson Hernández, alcalde de Peque, informó que desde la semana anterior se habían evidenciado unas grietas en los cimientos del puente en el sector El Tambor en el km 60 +350. En ese momento hicieron el reporte del daño, pero este miércoles colapsó por completo. La gobernación de Antioquia ya comenzó a trabajar en la zona para reparar el daño lo más pronto posible; mientras tanto, se activó una alternativa.

“Ya vamos a dar paso provisional en dos, tres días; vamos a dar paso provisional para carro liviano y posteriormente empezar los trabajos mientras que se toma la opción de instalar un puente metálico y empezar a trabajar ya con las pilas y las vigas para el puente estable o permanente en la zona”, informó el mandatario.

La vía alterna no será por el lugar de la novedad, sino por la población vecina de Buriticá. Sin embargo, por allí no podrán transitar camiones con carga, solo pasajeros, por lo que la instalación del puente metálico es urgente para habilitar el ingreso de alimentos y salida de la carga para Medellín. El tiempo para el arreglo del puente es incierto, por ahora.

“Vamos a iniciar con un enrocado que aspiramos en menos de una semana poder tener habilitada la vía mientras se hace la construcción de las cimentaciones para la construcción del puente. Adicionalmente, vamos a rehabilitar con maquinaria el corredor Peque Tabacal Buritica para que sirva para la comunidad del municipio de Peque como vía alterna y que no estén incomunicados ni encerrados”, agregó Sebastián Castaño, secretario de Infraestructura de Antioquia.

Por lo pronto, por lo menos en unos tres días estará incomunicado el municipio de Peque, mientras se acondiciona la vía que servirá como alterna.