Medellín

El Grupo Éxito anunció que durante los próximos cuatro años invertirá entre US$1.000 millones y US$1.200 millones en nuestro país.

Los recursos se destinarán a proyectos de retail o sus almacenes físicos para la venta de productos o servicios, el desarrollo inmobiliario y el ecosistema de negocios de la compañía, que incluye textil y omnicanalidad.

Tres frentes de inversión

El primero de los frentes de inversión durante los próximos cuatro años será el retail, con aperturas, reformas y reconversiones de almacenes.

Este plan contempla más de 100 proyectos de reformas y reconversiones de almacenes, así como más de cinco aperturas cada año.

El segundo de los frentes de acción será el denominado Real Estate, con el desarrollo de proyectos inmobiliarios.

La compañía proyecta la construcción de más de 150.000 metros cuadrados en proyectos durante los próximos cuatro años.

Ese objetivo hace parte de su estrategia de crecimiento y fortalecimiento de espacios comerciales que integran distintas experiencias y servicios.

La tercera línea está enfocada en el ecosistema de negocios, con iniciativas en textil y omnicanalidad.

En textil, el plan contempla más de 20 proyectos para fortalecer este negocio, incluyendo la expansión de sus marcas a través de tiendas propias y nuevos formatos comerciales.

En omnicanalidad y tecnología, las inversiones estarán orientadas a fortalecer las capacidades tecnológicas de la compañía y acompañar la evolución de sus canales, con una experiencia de compra más integrada y una operación más eficiente.

Grupo Éxito en el Milagro Week

Juan Lucas Vega Palacio, gerente general de Grupo Éxito, hizo estos anuncios durante su participación en Milagro Week, un encuentro empresarial en Nueva York que reunió a representantes del sector público, empresarios e inversionistas internacionales.

En este encuentro se promovieron las oportunidades de inversión en Colombia.

Según explicó el gerente, “en Grupo Éxito creemos en Colombia y en las oportunidades que tenemos para seguir creciendo. Por eso, proyectamos inversiones de entre US$1.000 millones y US$1.200 millones durante los próximos cuatro años. Estos recursos nos permitirán continuar transformando nuestros almacenes, fortalecer el negocio inmobiliario y ofrecer mejores experiencias a nuestros clientes”.

Detrás de esta estrategia están más de 30.000 personas que hacen parte de Grupo Éxito en Colombia y que, desde distintos territorios, negocios y roles, hacen posible que este objetivo se pueda cumplir.

El objetivo

Este proceso de inversión y expansión busca mejores experiencias para los clientes y oportunidades para quienes hacen parte de esta organización, indicaron desde el Grupo Éxito.

Agregó Juan Lucas Vega Palacio que “queremos seguir creciendo de manera rentable, generando oportunidades y contribuyendo al desarrollo del país”.