Medellín

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, nombró a Juan Camilo Amazará como el nuevo Secretario de Seguridad de la ciudad. El funcionario asume la dirección de esta dependencia con el objetivo de dar continuidad a las políticas y estrategias de seguridad implementadas por la actual administración.

Amazará llega al cargo en reemplazo de Manuel Villa, quien renunció al cargo el pasado 27 de octubre, y cuya gestión al frente de la cartera, fue resaltada por el mandatario local.

Un oficial activo al frente de la cartera

La designación establece un precedente administrativo en la capital antioqueña, ya que es la primera vez que un miembro activo de la Fuerza Pública ocupa la titularidad de esta secretaría.

Juan Camilo Amazará es Mayor activo de la Policía Nacional. De acuerdo con el anuncio oficial, su nombramiento busca también destacar el rol institucional de los integrantes de la Fuerza Pública en Colombia.

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Trayectoria y respaldo del mandatario

Durante la presentación del nuevo secretario, el alcalde Gutiérrez señaló que mantiene un vínculo laboral con Amazará desde hace más de 11 años.

Según indicó el mandatario local, la elección se fundamenta en el conocimiento previo de su desempeño profesional y personal a lo largo de dicha trayectoria conjunta.