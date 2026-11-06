En el Hospital San Vicente lograron el primer trasplante hepático pediátrico con donante vivo

Medellín

Johansel, un niño de 20 meses de nacido proveniente de Quibdó en el Chocó, con diagnóstico de síndrome de Alagille, una condición genética caracterizada por la escasez de conductos biliares que provoca la acumulación de bilis y el daño progresivo del hígado, fue el primer beneficiario de un trasplante hepático pediátrico con donante vivo que se realiza en el Hospital Infantil San Vicente Fundación.

Cuatro años de preparación

La preparación de este tipo de procedimientos se viene adelantando desde hace cuatro años por parte del Hospital, tiempo en el que esta institución fortaleció las capacidades de su equipo médico mediante procesos de formación e intercambio con centros de referencia internacional.

En los años de preparación para adelantar este tipo de trasplantes, adquirió instrumental quirúrgico especializado, incorporó software de imágenes para la reconstrucción tridimensional de órganos y desarrolló protocolos médicos y administrativos necesarios para realizar este tipo de intervenciones.

Historia de Johansel y su madre

El cuerpo médico del hospital detectó en el bebé Johansel el deterioro de su función hepática e inmediatamente gestionó con celeridad los estudios para que su madre, Yurleydi, fuera evaluada como donante voluntaria.

Johansel pesaba solo 8 kilos y necesitaba una porción muy diminuta de hígado; por ello, por medio de tecnología 3D, se evaluó a su madre y se calculó con exacta precisión el tamaño del fragmento de su hígado que le daría vida al niño, garantizando que fuera perfecto para su cuerpo y suficiente para su recuperación.

Gracias a la articulación con la respectiva EPS, se logró contar con el alojamiento en albergues y apoyo para su estadía en Medellín, debido a que es una familia que procede desde el departamento del Chocó.

Tras la intervención quirúrgica, la recuperación de ambos fue satisfactoria; la madre recibió el alta hospitalaria al sexto día para asumir progresivamente el cuidado de su hijo, quien, tras salir de la institución, evoluciona favorablemente en sus controles periódicos.

Alternativa para los trasplantes

Desde el Hospital Infantil San Vicente Fundación explicaron que el trasplante hepático con donante vivo representa una alternativa para reducir los tiempos de espera y ampliar las oportunidades de vida de niños con enfermedades hepáticas graves, ante la limitada disponibilidad de órganos para trasplante en Colombia.

La doctora María del Pilar Gómez Navas, gastroenteróloga pediatra y líder del programa de trasplante hepático del Hospital Infantil San Vicente Fundación, enfatizó la importancia de identificar las señales tempranas de alerta en la infancia.

Dijo la especialista que “es fundamental que la población y el personal médico sepan que no es normal que un recién nacido continúe con coloración amarilla en la piel u ojos después de la segunda semana de vida, ni que presente orina muy oscura o deposiciones muy claras de color crema o blanco”.

Principales afecciones al hígado en niños

La doctora María del Pilar Gómez Navas explicó que, dentro de las principales enfermedades en pediatría que son indicación de trasplante hepático, la primera y más relevante es la atresia biliar, caracterizada por la destrucción o fibrosis progresiva de los conductos biliares desde el periodo neonatal.

Aclaró la médica que existen otras patologías genéticas como la enfermedad de Wilson o las colestasis intrahepáticas, condiciones autoinmunes en adolescentes e incluso fallas hepáticas agudas causadas por intoxicación accidental con medicamentos como el acetaminofén.

¿En qué consiste el procedimiento?

El Hospital San Vicente Fundación indicó que el trasplante de hígado con donante vivo es un procedimiento que exige la más alta complejidad técnica, logística, científica y humana.

Explicaron que esta intervención “consiste en extraer quirúrgicamente un fragmento del hígado de un adulto sano compatible con el receptor, quienes deben guardar un vínculo de hasta tercer grado de consanguinidad. Esta intervención es posible gracias a la capacidad de regeneración que posee el tejido hepático”.

¿Qué dicen los estudios sobre la recuperación?

Los estudios registran que a los tres meses de la cirugía el hígado del donante recupera aproximadamente el 80 por ciento de su masa original, alcanzando cerca del 90 por ciento al cumplirse el primer año.

Los indicadores fundamentales de la función hepática suelen retornar a niveles cercanos a la normalidad en ese mismo lapso de tres meses.

Especialidades que intervienen

Para este tipo de intervenciones se requiere la participación de especialistas en cardiología, nefrología e infectología, además del acompañamiento de psiquiatría y trabajo social.

Para esta cirugía, que tomó cerca de 16 horas continuas, tuvo la participación de un equipo multidisciplinario de cerca de 50 profesionales.

La jornada inició a las seis de la mañana con la extracción del segmento hepático a la madre durante seis horas y, posteriormente, el equipo procedió con la implantación en el niño durante ocho horas adicionales.