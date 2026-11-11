Esta semana se abrirá la licitación para la modernización del estadio Atanasio Girardot

Medellín

La administración distrital confirmó que entre el jueves y el viernes de la presente semana se publicará en el SECOP y en los canales oficiales el proceso de licitación pública, dando paso formal a la firma de adjudicación de los contratos para la modernización del Estadio Atanasio Girardot.

Los trabajos preoperativos iniciarán en diciembre con el traslado de maquinaria, permitiendo que las obras físicas arranquen durante los primeros días de enero. El proyecto contempla un plazo de ejecución inicial de 18 meses, proyectando la entrega definitiva del escenario deportivo para el año 2028.

Modernización y ampliación del aforo

La intervención integral del complejo deportivo iniciará con la construcción de una tercera bandeja en la parte superior, lo que permitirá ampliar la capacidad del estadio para albergar a 62.000 espectadores.

Además del aumento en el aforo, el diseño contempla una renovación arquitectónica completa, incluyendo una nueva fachada, la instalación de una cubierta moderna, la actualización de los sistemas tecnológicos y el mejoramiento de todas las zonas aledañas.

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Obras complementarias en la unidad deportiva

El alcalde Federico Gutiérrez señaló que la prioridad ha sido estructurar con rigor un proyecto estratégico que Medellín necesita, asegurando su continuidad más allá del periodo de gobierno actual.

En paralelo a la intervención del estadio, la administración confirmó el inicio de las obras correspondientes a la nueva fase de la pista Alfonso Galvis y recordó el desarrollo de los proyectos anunciados previamente en el velódromo Martín Emilio “Cochise” Rodríguez, integrando toda la unidad deportiva.