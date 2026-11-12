¿Cómo solicitar el pasaporte en línea? paso a paso y precio en la página de la Cancillería

El pasaporte colombiano es el documento oficial de viaje e identificación internacional de los colombianos en el mundo, es expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) para los ciudadanos que desean viajar a otros países.

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Tenga en cuenta que con el pasaporte colombiano puede viajar a más de 130 países y territorios sin necesidad de tramitar una visa previa, ya sea con ingreso completamente libre o mediante un permiso electrónico.

Desde el año 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia permite a la ciudadanía realizar esta diligencia de forma virtual, aún así, muchas personas van a las sedes físicas de la Cancillería a hacer el trámite. Hacerlo de forma virtual evita filas y tiempos de movilidad.

Para poder hacer este proceso debe tener en cuenta algunos requisitos previos para pedir su cita y hacer el trámite correspondiente, aquí le contamos cuáles son:

Paso a paso para solicitar el pasaporte en línea:

Ingrese a la página web de la Cancillería https://www.cancilleria.gov.co/ y vaya a la opción de ‘Pasaportes’, ubicada en el banner de ‘Trámites y servicios’.

y vaya a la opción de ‘Pasaportes’, ubicada en el banner de ‘Trámites y servicios’. Diríjase a la opción ‘Solicita tu pasaporte en línea’ esto lo llevará a un formulario en línea para empezar el proceso virtual.

esto lo llevará a un formulario en línea para empezar el proceso virtual. Revise la información que aparece en pantalla hasta que visualice la opción ‘Iniciar Registro Solicitud’.

Diligencie sus datos personales en los campos indicados hasta completar toda la planilla.

hasta completar toda la planilla. Elija la sede de la Cancillería en la que desea recoger su pasaporte entre Norte (Carrera 19 N° 98-03) o Centro (Calle 12C No. 8 – 27).

entre Norte (Carrera 19 N° 98-03) o Centro (Calle 12C No. 8 – 27). Realice el pago en línea siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.

siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla. Por último, recibirá un email a su correo electrónico con la fecha y hora para que se dirija a recoger su documento.

Tenga en cuenta que para hacer este trámite debe ser mayor de edad, tener pasaporte electrónico ordinario o ejecutivo expedido después del 17 de noviembre de 2017, haber sido autenticado biométricamente de forma exitosa en el trámite del pasaporte.

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Requisitos:

Tenga a la mano una foto en formato JPG de tamaño 4x5 a color con fondo blanco, que haya sido tomada con un máximo de tiempo de 6 meses, que sea tomada en primer plano, frontal, mirando a la cámara. Esta foto no debe tener gafas si las utiliza, además no utilice accesorios.

Datos: tenga en cuenta los siguientes datos: Número del pasaporte, fecha de expedición, 2 últimos dígitos del código OCR del pasaporte.

¿En qué casos se puede pedir el pasaporte en línea?

Por cambio voluntario.

Por daño que impida su uso.

Cuando se hayan agotado las páginas del pasaporte o cuando las restantes no sean suficientes.

Por hurto o pérdida.

Por vencimiento.

Precios del pasaporte:

El trámite completamente virtual de la Cancillería de Colombia aplica exclusivamente para renovación de pasaportes ordinarios o ejecutivos expedidos después de noviembre de 2017. Los precios base nacionales incluyen el valor del Fondo Rotatorio más el impuesto de timbre $79.000.

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