¿Cómo solicitar el pasaporte en línea? paso a paso y precio en la página de la Cancillería
Le contamos cuál es el paso a paso para que pueda solicitar este documento sin hacer filas en las sedes oficiales de la cancillería.
El pasaporte colombiano es el documento oficial de viaje e identificación internacional de los colombianos en el mundo, es expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores (Cancillería) para los ciudadanos que desean viajar a otros países.
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Tenga en cuenta que con el pasaporte colombiano puede viajar a más de 130 países y territorios sin necesidad de tramitar una visa previa, ya sea con ingreso completamente libre o mediante un permiso electrónico.
Desde el año 2017, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia permite a la ciudadanía realizar esta diligencia de forma virtual, aún así, muchas personas van a las sedes físicas de la Cancillería a hacer el trámite. Hacerlo de forma virtual evita filas y tiempos de movilidad.
Para poder hacer este proceso debe tener en cuenta algunos requisitos previos para pedir su cita y hacer el trámite correspondiente, aquí le contamos cuáles son:
Paso a paso para solicitar el pasaporte en línea:
- Ingrese a la página web de la Cancillería https://www.cancilleria.gov.co/ y vaya a la opción de ‘Pasaportes’, ubicada en el banner de ‘Trámites y servicios’.
- Diríjase a la opción ‘Solicita tu pasaporte en línea’ esto lo llevará a un formulario en línea para empezar el proceso virtual.
- Revise la información que aparece en pantalla hasta que visualice la opción ‘Iniciar Registro Solicitud’.
- Diligencie sus datos personales en los campos indicados hasta completar toda la planilla.
- Elija la sede de la Cancillería en la que desea recoger su pasaporte entre Norte (Carrera 19 N° 98-03) o Centro (Calle 12C No. 8 – 27).
- Realice el pago en línea siguiendo las instrucciones que aparecen en pantalla.
- Por último, recibirá un email a su correo electrónico con la fecha y hora para que se dirija a recoger su documento.
Tenga en cuenta que para hacer este trámite debe ser mayor de edad, tener pasaporte electrónico ordinario o ejecutivo expedido después del 17 de noviembre de 2017, haber sido autenticado biométricamente de forma exitosa en el trámite del pasaporte.
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Requisitos:
Tenga a la mano una foto en formato JPG de tamaño 4x5 a color con fondo blanco, que haya sido tomada con un máximo de tiempo de 6 meses, que sea tomada en primer plano, frontal, mirando a la cámara. Esta foto no debe tener gafas si las utiliza, además no utilice accesorios.
Datos: tenga en cuenta los siguientes datos: Número del pasaporte, fecha de expedición, 2 últimos dígitos del código OCR del pasaporte.
¿En qué casos se puede pedir el pasaporte en línea?
- Por cambio voluntario.
- Por daño que impida su uso.
- Cuando se hayan agotado las páginas del pasaporte o cuando las restantes no sean suficientes.
- Por hurto o pérdida.
- Por vencimiento.
Precios del pasaporte:
El trámite completamente virtual de la Cancillería de Colombia aplica exclusivamente para renovación de pasaportes ordinarios o ejecutivos expedidos después de noviembre de 2017. Los precios base nacionales incluyen el valor del Fondo Rotatorio más el impuesto de timbre $79.000.
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Marylin León
Comunicadora Social y Periodista egresada de la Universidad Santo Tomás. Hace parte de Caracol Radio...