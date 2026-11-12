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12 nov 2026 Actualizado 16:56

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Se puede ganar hasta 40 veces la inversión cuando cae una acción: asesor financiero sobre Nvidia

El asesor financiero Alejandro Cardona, analizó el desplome de la tecnológica en Wall Street y explicó cómo los inversionistas pueden obtener ganancias en medio de las caídas del mercado.

Se puede ganar hasta 40 veces la inversión cuando cae una acción: asesor financiero sobre Nvidia

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Viviana Esquivel J.

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Este jueves, 12 de noviembre, en 6AM W, de Caracol Radio, el asesor financiero Alejandro Cardona, habló sobre la caída que enfrenta la empresa tecnológica Nvidia en Wall Street, tras los rumores de cambios en su presidencia.

El analista explicó los mecanismos que permiten generar rentabilidad cuando el valor de una acción cae y detalló la situación de compra para los inversionistas frente a los próximos reportes trimestrales de la compañía.

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