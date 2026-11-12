La Fiscalía Europea investiga un posible fraude en la compra de pulseras antimaltrato en España

La Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) informó este jueves de la apertura de una investigación sobre un posible fraude con fondos europeos destinados a comprar pulseras de vigilancia electrónica para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y las órdenes de alejamiento impuestas en casos de violencia de género.

«Hoy, la Fiscalía Europea contra el Fraude (EPPO) en Madrid (España), está llevando a cabo diligencias de investigación en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas de España. Esto se produce tras la apertura de una investigación sobre un posible fraude que afecta a los fondos de la UE destinados a la adquisición de brazaletes de vigilancia electrónica», dijo la EPPO en un comunicado.

La EPPO, con sede en Luxemburgo, señaló que su oficina en la capital española es la que está dirigiendo estas actuaciones y que cuenta con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para esta investigación, que se inició el año pasado.

Lea más: España roza los 50 millones de habitantes debido al aumento de extranjeros

Por el momento, añadieron, no se harán públicos más detalles.

La Comisión Europea ya estudiaba el uso de fondos

La Comisión Europea ya había avanzado a principios de este año que estaba «estudiando» el uso de fondos europeos en la adquisición de las pulseras telemáticas antimaltrato para la protección de víctimas de violencia doméstica y de género en España, para cuya adquisición se había usado en parte dinero del fondo de recuperación pospandemia.

La Guardia Civil pide información a Igualdad y al Tribunal de Cuentas

Agentes de la Unidad Central Operativa(UCO) de la Guardia Civil han acudido este jueves al Ministerio de Igualdad y al Tribunal de Cuentas para reclamar información a petición de la Fiscalía Europea.

Fuentes de la investigación han confirmado a EFE la presencia de agentes de la UCO en el Ministerio de Igualdad, mientras que el Tribunal de Cuentas ha informado de que efectivos de esta unidad se encuentran en sus dependencias a petición de la Fiscalía Europea en Madrid, en relación con una solicitud de información.

Lea más: Murió un agente de la Policía Nacional de España en una explosión en Oviedo

El Tribunal de Cuentas aprobó el pasado 22 de septiembre un informe de fiscalización sobre la contratación, ejecución y control del servicio de dispositivos telemáticos de seguimiento de medidas de alejamiento en el ámbito del Ministerio de Igualdad.

El organismo fiscalizador ha precisado que dicho informe, de carácter público, está disponible para su consulta.

El Gobierno español defiende el uso de los fondos europeos

La ministra española de Igualdad, Ana Redondo, aseguró este jueves que los fondos europeos destinados a la adquisición de las pulseras antimaltrato se han invertido «correctamente» y ofreció la «colaboración absoluta» de su ministerio a la Fiscalía Europea.

«Toda la información que se requiera se va a ofrecer. A nosotras nos interesa que haya una fiscalización de todos y cada uno de los euros, porque me consta que se han invertido correctamente», afirmó durante la presentación de la campaña del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Más información: España pide suspender TikTok tras detectar miles de videos de abuso sexual infantil

Redondo lamentó que el debate sobre estos dispositivos esté «trufado de bulos y mentiras» y defendió que el contrato actual «mejora todos los aspectos que podían tener algunas disfuncionalidades del contrato anterior».

Asimismo, aseguró que el sistema «funciona» y «salva vidas a diario», y sostuvo que «ninguna mujer con dispositivo ha sido asesinada».

«No se puede poner en riesgo la vida de tantas víctimas que necesitan los dispositivos para mantenerse a salvo», insistió la ministra, quien cifró en más de 4.000 las mujeres que actualmente cuentan con esta protección.

Escuche EN VIVO Caracol Radio: