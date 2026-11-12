Trump pide elegir al exCEO de Apple Tim Cook para reemplazar a Jensen Huang en Nvidia

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JULY 27: Tim Cook, CEO of Apple, attends the world premiere celebrating season four of the Apple TV beloved series “Ted Lasso” at Academy Museum of Motion Pictures on July 27, 2026 in California. Imagen tomada de Getty Imagenes (Crédito: Stewart Cook / Colaborador) / Stewart Cook

El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este jueves que el exdirector ejecutivo de Apple Tim Cook debería sustituir a Jensen Huang en Nvidia, quien dimitió después que salieran a la luz dos aventuras amorosas, incluida una con una supuesta espía china.

“Ahora que el director ejecutivo de Nvidia, JENSEN HUANG, que ha hecho un trabajo fantástico, ha dimitido, solo hay un hombre que pueda ocupar su puesto: TIM COOK, de Apple. ¡Una leyenda sustituye a otra leyenda!”, afirmó en su red social Truth Social el mandatario, que mantenía una estrecha relación con Huang.

Nota en desarrollo...

Escuche EN VIVO Caracol Radio: