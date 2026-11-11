Servicio Geológico presentó el nuevo mapa de riesgo del volcán Cerro Machín

Tolima

En Ibagué, las directivas del Servicio Geológico Colombiano presentaron el mapa de riesgo actualizado del Cerro Machín, uno de los volcanes más explosivos del país. Tras 24 años, la entidad entregó nueva información sobre los impactos que podría generar una posible erupción del volcán.

Una de las principales novedades consiste en la ampliación de la zona de riesgo en Ibagué por una posible expulsión y caída de flujos piroclásticos de bloques y ceniza. Según la actualización, mayores áreas de la capital del Tolima se verían afectadas por estos fenómenos, lo que representa un mayor riesgo para la ciudad, especialmente para su zona rural.

“Los cambios más significativos están asociados a la caída de ceniza y piroclastos. Esto implica que, en caso de presentarse una fuerte erupción del Cerro Machín, se verían afectados 23 municipios de tres departamentos. En el caso de una fuerte explosión, se generaría un gran impacto”, detalló la directora de Geoamenazas del Servicio Geológico, Carolina García.

Las áreas de influencia

Según la entidad, una posible erupción afectaría las áreas cercanas al volcán. Los flujos se canalizarían por las quebradas Santa Marta, Azufral y Aguas Calientes. Los ríos San Juan y Tochecito también podrían verse afectados.

Los flujos avanzarían por los ríos Toche y Coello, con alcances de hasta 16 kilómetros hacia el suroriente, en el sector de Coello-Cocora.

Las corrientes de densidad piroclástica (CDP) diluidas, también conocidas como nubes acompañantes, podrían afectar todas las laderas del volcán y sobrepasar accidentes geográficos elevados, como la cuchilla de San Lorenzo, ubicada al suroeste del Machín. El área de afectación por estas corrientes sería de aproximadamente 162 kilómetros cuadrados.

Entre los sitios que podrían resultar impactados se encuentran las áreas pobladas de Anaime, Cajamarca, Toche y Tapias.

Otros fenómenos que podrían presentarse son la emisión y acumulación de gases volcánicos, como CO2, SO2, H2S, HCl y HF, entre otros, que pueden ser liberados antes, durante y después de las erupciones. También podrían registrarse sismos de origen volcánico que causarían afectaciones dependiendo de la distancia al foco sísmico, así como de la profundidad y magnitud del movimiento.

“Un llamado a Cajamarca. Un poco lo que pasó con la tragedia de Armero es que hay registros de quienes decían: ‘De acá no se ve el volcán, ¿qué nos va a pasar?’. Pues con el Machín, que es una montaña discreta que no parece volcán, no hay que fiarse por no verlo. Por eso, consulten nuestro mapa”, solicitó García.

Riesgo por lahares

El mapa también muestra zonas de amenaza alta por lahares primarios y secundarios, definidas con base en información del registro geológico, análisis geomorfológicos y simulaciones numéricas.

Corresponden a áreas que podrían verse afectadas por lahares tipo flujo de escombros e hiperconcentrados, que se movilizarían por los principales cauces que nacen en la parte alta del Machín.

Los lahares se canalizarían por los ríos Toche, Bermellón y Coello. Estos flujos podrían recorrer distancias superiores a los 100 kilómetros desde su punto de origen, con potencial de afectar todo lo que encuentren a su paso por los valles de estos ríos y las poblaciones cercanas a sus cauces en los municipios de Cajamarca, Ibagué, Rovira, San Luis, Espinal, Guamo, Flandes, Coello, Suárez y Purificación, en el Tolima.

En la parte baja del río Coello, estos flujos podrían desbordarse hacia el sur y el suroriente, y alcanzar las áreas urbanas y rurales de Espinal, Flandes, Guamo y Suárez (Tolima). La trayectoria de los lahares podría llegar hasta el cauce actual del río Magdalena y generar posibles represamientos.

Para el Tolima, un total de 11 municipios se encuentran en la zona de influencia más directa del Cerro Machín. A estos se suman otras poblaciones de Quindío, como Córdoba, Calarcá, Armenia, Buenavista, el centro-norte de Pijao, el centro-sur de Salento, el oriente de La Tebaida y el sureste de Circasia; así como Nariño, Girardot y Ricaurte, en Cundinamarca.