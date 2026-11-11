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11 nov 2026 Actualizado 15:17

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Gerente del Fondo Milagro no asistirá al debate de control político sobre atención del terremoto

Asegura que no asistirá, pues fue “convocado de manera extraordinaria a acompañar una agenda del señor presidente en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca” para entregar “beneficios de vivienda”.

Carta del Fondo Milagro y dinero colombiano. Fotos: suministradas y Getty Images.

Carta del Fondo Milagro y dinero colombiano. Fotos: suministradas y Getty Images.

Carta del Fondo Milagro y dinero colombiano. Fotos: suministradas y Getty Images.
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El gerente del Fondo Milagro Jaime Uribe se excusó nuevamente y no asistirá al debate de control político en el Congreso sobre la atención a los damnificados por el terremoto.

Asegura que no asistirá, pues fue “convocado de manera extraordinaria a acompañar una agenda del señor Presidente en el municipio de Roldanillo, Valle del Cauca” para entregar “beneficios de vivienda”.

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Laura Duarte

Laura Duarte

Periodista y politóloga de la Universidad Javeriana de Bogotá, con énfasis en comunicación y participación...

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