La Corte Constitucional avaló la emergencia económica por terremoto, pero fijó límites al Gobierno

Equipos de emergencia llevan a cabo operaciones de búsqueda, rescate y evacuación en Cali tras un terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia el 10 de agosto de 2026. (Foto de Edwin Rodriguez Pipicano/Anadolu vía Getty Images) / Anadolu

La Sala Plena de la Corte Constitucional declaró ajustado a la Constitución el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica decretado por el Gobierno nacional tras el sismo del 10 de agosto de 2026. Sin embargo, condicionó su aplicación y estableció restricciones sobre el uso de las facultades extraordinarias y los recursos destinados a atender la calamidad.

La decisión quedó consignada en la sentencia C-366 de 2026, con ponencia del magistrado Juan Carlos Cortés González, en la que se estudiaron los decretos 1261 del 19 de agosto y 1348 del 31 de agosto de 2026.

Uno de los principales condicionamientos tiene que ver con el alcance territorial de la emergencia. La Corte determinó que esta solo podrá cobijar a los municipios que registraron afectaciones por el terremoto y sus réplicas, de acuerdo con los reportes de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Para incluir otras poblaciones de los departamentos señalados por el Gobierno, deberá existir un soporte técnico que demuestre que también resultaron afectadas.

Otro de los puntos centrales de la decisión es que el Ejecutivo no podrá utilizar la emergencia para solucionar problemas que existían antes del terremoto. En particular, la Corte estableció que estas facultades extraordinarias no podrán emplearse para adoptar medidas estructurales relacionadas con el sistema penitenciario y carcelario.

Tampoco podrán utilizarse para financiar asuntos ajenos a la calamidad. En cuanto a las obras de reconstrucción, la Corte precisó que solo podrán ejecutarse mediante estas facultades si el Gobierno demuestra que los mecanismos ordinarios son insuficientes y que las intervenciones están directamente relacionadas con la recuperación de las zonas afectadas.

La sentencia también fijó condiciones para el manejo del dinero. El Ministerio de Hacienda tendrá 20 días hábiles, contados desde la publicación del comunicado de la decisión, para recalcular el costo de la emergencia y establecer los recursos necesarios para atenderla.

Además, las entidades que ordenen gastos deberán justificar por qué no pueden acudir a los mecanismos ordinarios de financiación. El Gobierno también tendrá que implementar un mecanismo que permita hacer seguimiento independiente a los recursos y garantizar que los organismos de control conozcan permanentemente su destinación.

Finalmente, la Corte exhortó al presidente de la República a adoptar y ejecutar el plan de recuperación de las zonas afectadas, con una planeación de los recursos a varios años.

La decisión fue adoptada por una votación de siete magistrados contra uno. Jorge Enrique Ibáñez Najar salvó parcialmente su voto, mientras que Vladimir Fernández Andrade presentó una aclaración.

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