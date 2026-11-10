¿Cuánto aumentarían las pensiones en 2027, según el último IPC? Cálculo para SMMLV

El ajuste a la pensión, según el FOMAG, es un proceso que se realiza anualmente, reglamentado por medio del artículo 14 de la Ley de 1993. Allí se establece que a las pensiones de diferente índole: vejez o de jubilación, de invalidez y de sustitución o sobreviviente; bajo cualquiera de los dos regímenes del Sistema General de Pensiones - público o privado-, se les reajusten los montos para que los pensionados mantengan su poder adquisitivo de forma continua.

De esta manera, el primero de enero de cada año se reajustan estos valores, con base en factores económicos como la variación porcentual del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el incremento del salario mínimo.

También se tienen en cuenta los saldos, dependiendo si la persona recibe la pensión con el valor del salario mínimo vigente o si esta percibe un saldo por encima del mínimo.

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¿Cuánto sería el incremento pensional si sube según el último IPC?

Para 2027, las mesadas pensionales que sean iguales a un salario mínimo legal vigente se reajustarán en el mismo porcentaje que se establezca para este, por lo que el incremento dependerá del valor oficial que defina el Gobierno nacional.

A los beneficiarios de pensión que coticen valores superiores al de un salario mínimo legal vigente, se les realizará el ajuste bajo la inflación o el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que según reportes del último IPC que publicó el DANE se ubicó sobre el 6,30% en el mes de octubre, proyectándose que la pensión suba para el siguiente año sobre una cifra final del 7%.

De tal manera, por poner un ejemplo, que si una persona gana una mesada pensional de $3.500.000, con el incremento del 7% que se tiene proyectado hasta el momento para el IPC, obtendría $245.000 adicionales quedando la nueva pensión para 2027 sobre los $3.745.000.

De acuerdo con Colpensiones, la mesada quedó para 2026 sobre $1.750.905 para personas que cotizan según el salario mínimo legal vigente, mientras que para las que obtienen más de un salario tuvieron un incremento del 5,1% de acuerdo a lo obtenido en el último IPC del año 2025.

Esto en relación con los descuentos por aportes a salud que se mantienen diferenciados según el valor de la mesada: 4 % para quienes reciben un salario mínimo; 10 % para quienes devengan entre más de uno y hasta tres salarios mínimos; y 12 % para mesadas superiores a tres salarios mínimos.

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Así las cosas, se proyectan aumentos entre el 8% y el 10%. Para calcular el valor final sobre el salario mínimo, se pasaría de $1.750.905 a $1.890.977, dándose un incremento de $140.072 frente a 2026.

Vale mencionar que Colpensiones aclara que si luego del reajuste por la inflación, el monto queda por debajo del nuevo salario mínimo, se tiene que incrementar hasta alcanzar ese valor.

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Se tiene previsto desde el Gobierno Nacional adelantar el inicio de la mesa de concertación para el 18 de noviembre.

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