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“Fue ciencia ficción”: la historia de soldado ucraniano que fue evacuado con un dron tras ser herido

El conflicto entre Rusia y Ucrania que, desde el 2022, azota a esa zona de Europa del este, ha dejado un sin fin de historias.

Una de estas es la de Yevgen Kristoslavenko, un joven militar ucraniano de 25 años que pasó por los micrófonos de 6AM W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de cómo fue rescatado por un dron Stargate, de la compañía Skyfall, luego de haber quedado herido durante dos días por pisar una mina en el campo de batalla.

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Y es que se debió usar un dron para evacuarlo de la zona porque por tierra el acceso era, prácticamente, imposible debido al terreno en el que se encontraba.

Así, Kristoslavenko, oriundo de la región Ucraniana óblast de Sumy, que es atendido a la fecha en un hospital militar en Kiev, obtuvo un permiso para salir a una cafetería y, sentado en una silla de ruedas y con un drenaje en su pierna debido a las heridas, relató la historia a 6AM W.

La evacuación

El soldado de 25 años explicó cómo fue la evacuación tras caer herido. Aunque resaltó no recordar lo que sintió en ese momento, de lo que sí está seguro es de que fue feliz.

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“Estuve feliz de tener esa oportunidad de ser rescatado de la posición en la que estaba porque nada más podía tener acceso a eso, entonces simplemente sentó eso: felicidad”, relató.

¿Cómo fue ser rescatado en un dron?

No es un secreto que en esta guerra en donde el uso de drones no solo revolucionó ese conflicto, sino todo los demás en el mundo, estas herramientas se convirtieron en peligro, pero para Kristoslavenko fue un sinónimo de esperanza y salvación.

Así, contó cómo fue ser evacuado en este operador.

“Estaba emocionado porque es un proceso de evacuar bastante particular, de forma aérea, fue bastante novedoso. Desde arriba pude, incluso, ver esos destrozos, esos resultados que dejó la artillería rusa, el fuego, pero en general la evacuación fue exitosa y yo estaba muy feliz”, comentó.

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El militar concluyó resumiendo toda la experiencia como algo de ciencia ficción.

“Fue una gran sorpresa ver que era un dron el que venia a evacuarme, fue algo de ciencia ficción, nunca lo imaginé porque fue algo nuevo en el terreno”, sentenció.

Este es Yevgen Kristoslavenko

Yevgen Kristoslavenko. Foto: Caracol Radio. Ampliar Yevgen Kristoslavenko. Foto: Caracol Radio. Cerrar

Escuche la entrevista completa a continuación:

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