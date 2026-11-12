Calendario escolar 2026: ¿Cuándo salen a vacaciones los colegios públicos?

Según el decreto 1075 de 2015, el calendario académico de Colombia fijó para los colegios oficiales 40 semanas de clase y 12 de receso estudiantil por año; esto aplica para instituciones privadas y públicas.

A pesar de la autonomía que tienen las instituciones para fijar la fecha de inicio y cierre del periodo académico, este tiempo debe ir acorde a las semanas exigidas y al calendario escolar avalado por el Ministerio de Educación.

El 1 de noviembre salió el calendario académico para el año 2027, por lo que los estudiantes ya se preparan para las vacaciones de fin de año, y los estudiantes de calendario A se preparan para cerrar este año escolar y empezar uno nuevo en el primer semestre del 2027.

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¿Cuándo salen a vacaciones los colegios públicos en Colombia?

En Colombia no hay calendario escolar para todo el territorio; cada Secretaría de Educación expide su propio calendario teniendo en cuenta las medidas establecidas por el gobierno.

En Bogotá, los colegios públicos y oficiales tienen como fecha de cierre de clases el 29 de noviembre; en ese orden, el 30 de noviembre sería el inicio de las vacaciones.

Por otra parte, en ciudades como Medellín, la fecha del cierre de clases es el 6 de diciembre, al igual que para algunos municipios del departamento del Atlántico, por lo que el 7 de diciembre inician las vacaciones.

En la ciudad de Cali, la fecha de cierre de clases es el 29 de noviembre de 2027, por lo que el 30 de noviembre inician las vacaciones.

¿Cuándo regresan a clases los colegios públicos en 2027?

El calendario académico 2027 ya está definido y la fecha para el regreso a clases de los estudiantes de colegios públicos y oficiales es el 25 de enero de 2027 y cerrarán el periodo escolar el 28 de noviembre del 2027.

Teniendo en cuenta las 12 semanas de receso establecidas por la Secretaría Distrital de Educación, los recesos no coinciden totalmente entre una ciudad y la otra.

Bogotá tendrá descanso en Semana Santa del 22 al 28 de marzo, del 21 de junio al 4 de julio, del 11 al 17 de octubre y desde el 29 de noviembre.

Cali comparte Semana Santa, pero el receso de mitad de año dura tres semanas, del 28 de junio al 18 de julio; el receso de octubre será del 4 al 10 de octubre y el de final de año empieza el 6 de diciembre.

Medellín, por su parte, comparte con Bogotá en Semana Santa y en octubre, pero el receso de mitad de año va del 14 de junio al 4 de julio.

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