Gobierno cedió y se nombrarán ponentes de varios partidos para la ley fiscal

Tras desatar una fuerte polémica y críticas de la oposición, incluso de partidos aliados, el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella cedió y permitirá ponentes de varios partidos para la ley de ajuste fiscal. Hasta ahora, la intención era designar únicamente a David Barguil (Partido Conservador) en la Comisión Tercera del Senado y a otra ficha del oficialismo en la Cámara.

Sin embargo, los demás partidos levantaron su voz y calificaron la movida como una jugada para excluirlos del debate, ya que solo los ponentes pueden radicar textos alternativos al proyecto, como es el caso de la propuesta de archivo. A esto se sumó que en las cuentas iniciales del Gobierno se excluyó a las comisiones cuartas, pero los integrantes de estas corporaciones también se quejaron y pidieron participación.

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Luego de que partidos como el Centro Democrático también mostraran su inconformismo, finalmente el Gobierno accedió a tramitar el proyecto por todas las comisiones económicas, es decir, las terceras y las cuartas. A esto se sumó un concepto jurídico que recomendó lo mismo para evitar posibles vicios de trámite en un proyecto clave.

Así mismo, se dio vía libre para el nombramiento de ponentes de todas las orillas. Fuentes del oficialismo le confirmaron a Caracol Radio que el Gobierno ya dio la autorización y que este jueves las mesas directivas de las comisiones darán a conocer los nombres de los demás ponentes.

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En cualquier caso, el Gobierno sabe que el debate no será sencillo y que en menos de cinco semanas tendrá que coordinar una discusión en cuatro comisiones y luego en las dos plenarias. Este miércoles, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, habló al respecto en su primera aparición en el Capitolio.

De acuerdo con el jefe de la cartera política, hay buen ambiente para conversar con las bancadas y en los próximos días se llevarán a cabo varias reuniones para estudiar los posibles cambios al proyecto. Al ser cuestionado en torno al tema del IVA, el que más preocupa a los partidos, el ministro aseguró que van bien en las conversaciones y que puede haber consenso.