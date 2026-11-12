Colette Kress, la estratega financiera que asume el mando de Nvidia tras la salida de Huang

Imagen tomada de Getty imagenes (Crédito: SOPA Images / Colaborador / SOPA Images) // Fotografía tomada de NVIDIA Newsroom

Nvidia, una de las compañías más valiosas del mundo y protagonista del auge de la inteligencia artificial, quedó temporalmente bajo la dirección de Colette Kress, una ejecutiva que lleva más de 13 años administrando sus finanzas y que ahora deberá reemplazar a Jensen Huang, quien renunció este jueves 12 de noviembre en medio de un escándalo por sus relaciones personales.

Kress, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva y directora financiera, fue designada por la junta directiva para asumir las funciones de CEO mientras la empresa busca un sucesor permanente. Su elección se produce después de 33 años de liderazgo de Huang, quien fundó Nvidia en 1993 y la convirtió en uno de los principales fabricantes de semiconductores del mundo.

Aunque su nombre es menos conocido que el de Huang, Kress ha ocupado una de las posiciones más importantes de Nvidia durante su expansión en el mercado de inteligencia artificial, una industria que disparó la demanda de sus procesadores y multiplicó los ingresos de la compañía.

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La ejecutiva detrás del crecimiento financiero de Nvidia

Colette Kress llegó a Nvidia en septiembre de 2013, cuando la compañía todavía concentraba buena parte de su negocio en la fabricación de tarjetas gráficas para videojuegos.

Desde entonces, ha sido responsable de la estrategia financiera, la planificación económica y las relaciones con inversionistas, acompañando el crecimiento de la compañía y su entrada en nuevos mercados.

Para dimensionar esa transformación, Nvidia cerró su ejercicio fiscal de 2026 con ingresos de $215.938 millones de dólares, un aumento del 65% frente al año anterior, según sus resultados oficiales.

La expansión estuvo impulsada principalmente por la demanda de chips destinados a centros de datos y al entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, un mercado en el que Nvidia se convirtió en uno de los principales proveedores de empresas tecnológicas.

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Antes de que se conociera la salida de Huang, Kress ya figuraba entre las posibles candidatas para sucederlo debido a su conocimiento de las operaciones de Nvidia y su relación con los inversionistas.

Según Reuters, la preocupación de los mercados no se limita al cambio de director ejecutivo, sino también a la salida de la persona que durante más de tres décadas dirigió las relaciones de Nvidia con fabricantes, proveedores y grandes compañías tecnológicas.

Su trayectoria antes de llegar a Nvidia

La carrera de Kress se ha desarrollado principalmente en el sector tecnológico estadounidense, con responsabilidades financieras en empresas como Microsoft, Cisco y Texas Instruments.

Según la biografía publicada por Nvidia, es graduada en Finanzas de la Universidad de Arizona y tiene una maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Universidad Metodista del Sur, en Texas.

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Sus primeros años profesionales transcurrieron en Texas Instruments, fabricante estadounidense de semiconductores, donde ocupó diferentes posiciones en el área financiera durante aproximadamente ocho años.

Posteriormente, entre 1997 y 2010, trabajó en Microsoft. Durante ese periodo asumió cargos de planificación corporativa y llegó a ser directora financiera de la división de Servidores y Herramientas, una de las unidades dedicadas a soluciones tecnológicas para empresas.

En 2010 pasó a Cisco Systems, donde fue vicepresidenta sénior y directora financiera de la organización de Tecnología Empresarial y Operaciones. Allí estuvo a cargo de la planificación y estrategia financiera de diferentes segmentos del negocio, incluidas las áreas de ingeniería y operaciones.

Tres años después fue contratada por Jensen Huang para dirigir las finanzas de Nvidia, cargo que mantuvo hasta su designación como directora ejecutiva interina.

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La renuncia de Jensen Huang y las investigaciones en Nvidia

El nombramiento de Kress se conoce después de que Huang abandonara la dirección de la empresa tras revelaciones periodísticas sobre relaciones extramatrimoniales, incluida una con una empresaria china señalada en informes de inteligencia estadounidense por sus presuntos vínculos con los servicios de espionaje de Pekín.

Según The New York Times, la mujer habría sido identificada como Alice Huang, una empresaria vinculada al sector tecnológico.

La junta directiva de Nvidia anunció una investigación independiente para determinar si el empresario pudo haber sido objeto de una operación de inteligencia extranjera y si la situación representó algún riesgo para la compañía.

Sin embargo, Nvidia aseguró que no tenía motivos para considerar que sus secretos comerciales o la seguridad nacional de Estados Unidos hubieran resultado comprometidos.

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Las revelaciones provocaron incertidumbre entre los inversionistas y coincidieron con fuertes pérdidas bursátiles tras conocerse la renuncia del empresario.

El futuro de Nvidia bajo la dirección de Colette Kress

La junta directiva confirmó que buscará un nuevo director ejecutivo entre candidatos internos y externos, mientras Kress se encarga de mantener las operaciones de la compañía.

Como parte de la reorganización, Nvidia también designó a Harvey Jones como presidente de su junta directiva.

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Uno de los primeros momentos importantes de esta transición será el próximo 17 de noviembre, cuando Nvidia presente los resultados correspondientes a su tercer trimestre fiscal de 2027.

La empresa deberá explicar a sus inversionistas cómo continuará su estrategia de crecimiento y qué medidas adoptará para garantizar la continuidad de sus proyectos tras la salida de Huang.

Kress también asumirá la dirección en medio de las restricciones estadounidenses a la exportación de chips avanzados hacia China, uno de los asuntos comerciales más sensibles para la compañía.

Por ahora, no se ha informado cuánto tiempo permanecerá al frente de Nvidia ni si será considerada para ocupar definitivamente el cargo.

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