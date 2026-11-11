ANT impulsa formalización de predios a familias afectadas por los incendios en Natagaima y San Luis

Después de los incendios forestales que consumieron más de 31.000 hectáreas en Tolima, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) puso en marcha una intervención en Natagaima y San Luis para avanzar en la formalización de predios y brindar seguridad jurídica a las familias campesinas.

La medida busca que quienes perdieron cultivos y parte de sus medios de sustento cuenten con mejores condiciones para recuperar sus actividades productivas.

La priorización de estos municipios, busca llevar la atención a las zonas rurales más afectadas y avanzar en soluciones sobre la tenencia de la tierra. Para definir las acciones, un equipo de la entidad adelantó una agenda de trabajo de tres días con autoridades locales y actores del territorio.

De acuerdo con los reportes de las autoridades ambientales, los incendios consumieron más de 31.000 hectáreas en el departamento.

San Luis fue uno de los municipios más afectados, con más de 4.370 hectáreas consumidas por el fuego. En Natagaima, las llamas alcanzaron zonas de bosque seco, vegetación y cultivos de los que dependen familias campesinas.

Con los Planes de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural (POSPR), la ANT busca conocer quiénes ocupan y trabajan los predios, revisar su situación legal y avanzar en su formalización.

Esto permitirá que las familias cuenten con documentos que respalden sus derechos sobre la tierra y puedan acceder con mayor seguridad a programas de apoyo, créditos y asistencia técnica del Estado.

Como parte de este trabajo, durante noviembre equipos de la Agencia realizarán vuelos con drones sobre las veredas El Puño y Contreras, en Natagaima.

Las imágenes aéreas de alta resolución permitirán conocer mejor las características de los terrenos y servirán de apoyo para identificar los predios y avanzar en el levantamiento de la información necesaria para su formalización.

La agenda también permitió acordar con las autoridades locales una ruta de trabajo para formalizar predios públicos destinados a servicios de las comunidades, como escuelas rurales, puestos de salud y sedes comunitarias.

Se trata de terrenos que cumplen una función importante para la población y cuya situación legal necesita ser aclarada.

En Natagaima, además, la ANT dará prioridad a la Ruta Étnica para trabajar de manera concertada con los 29 resguardos indígenas constituidos en el municipio.

Este proceso tendrá en cuenta las autoridades tradicionales, la autonomía de los pueblos indígenas y sus formas de organización, para que las acciones de ordenamiento respeten sus derechos territoriales.