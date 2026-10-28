ANT: Formalización de tierras, inversión de recursos y entrega de maquinaria para el campo en Arauca

La directora de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Lina María Garrido, llegó a su departamento natal, Arauca, para anunciar inversiones estratégicas para el campo, acelerar los procesos de formalización de tierras de las familias rurales y denunciar irregularidades ocurridas en la entidad durante la administración de Juan Felipe Harman.

Con el respaldo del presidente Abelardo De la Espriella, la directora Garrido, confirmó que Arauca es una prioridad para el Gobierno, con una inversión de $15.000 millones destinada a impulsar la producción agropecuaria y fortalecer la economía de las comunidades rurales.

De estos recursos, $13.000 millones se destinarán a asociaciones campesinas para impulsar la producción agrícola, mientras que $2.000 millones se dirigirán a iniciativas comunitarias de pueblos indígenas y comunidades negras.

Adicionalmente, se anunció la incorporación de dos máquinas agrícolas para apoyar las labores productivas de los trabajadores rurales en todo el departamento.

Seguridad jurídica para las escuelas rurales

Antes de finalizar diciembre de 2026, la Agencia Nacional de Tierras (ANT), bajo la dirección de Lina María Garrido, tiene como prioridad avanzar en la titulación de 18 entidades de derecho público, en su mayoría escuelas rurales de Arauca.

Con estos procesos de formalización, la ANT busca brindar seguridad jurídica a las escuelas rurales y facilitar las condiciones para que los gobiernos municipal, departamental y nacional puedan inviertan en el mejoramiento de su infraestructura.

El propósito es que los niños y niñas araucanos cuenten con espacios educativos dignos que favorezcan su aprendizaje y contribuyan al bienestar y la calidad de vida de las comunidades rurales.

Como seguimiento a los compromisos adquiridos en Arauca, un equipo institucional de la ANT, encabezado por el director de Acceso a Tierras, Juan Manuel Noguera Martínez regresará al departamento para liderar una jornada de apertura oficial de las convocatorias públicas. El propósito es orientar a las asociaciones sobre los procedimientos, resolver sus inquietudes y facilitar su postulación antes de finalizar 2026.

Trámites gratuitos y cero intermediarios

La directora de la ANT, Lina María Garrido, reiteró que todos sus trámites son gratuitos y no requieren intermediarios. Por ello, hizo un llamado a las comunidades rurales de Arauca para que no entreguen dinero a terceros que prometan agilizar procesos, garantizar adjudicaciones o facilitar el acceso a los programas de la entidad.